Dépistage covid

Le LST continue sa tournée des galeries commerciales

Patrick JACQUEMOT Résidents ou frontaliers, il suffit de présenter son numéro de matricule national pour bénéficier d'un dépistage gratuit dans l'une ou l'autre des opérations désormais organisées dans les grandes enseignes du pays.

Il faut croire que les essais de cette semaine ont été concluants. Le ministère de la Santé a ainsi décidé de poursuivre son opération inédite de dépistage covid dans les principaux centres commerciaux. Et cela sans rendez-vous pour qui se présente au stand tenu par les équipes mobiles (jusque-là dédiées aux opérations en drive-in du Large Scale Testing). Le tout, bien entendu, restant gratuit.

Des tests covid à la demande et sans limite Depuis dimanche, le Large Scale Testing change de mission et s'adresse en premier lieu aux personnes n'ayant pas un schéma vaccinal complet afin de leur offrir des tests PCR. Une démarche loin d'être apprécié par tous les laboratoires d'analyse.

A l'heure où 3,11 millions de tests PCR ont déjà été pratiqués au pays depuis le déclenchement de la crise, le gouvernement entend ainsi détecter le virus au plus près de la population. Et cela alors que le dispositif de dépistage qui permettait de signaler les cas covid+ en milieu scolaire va s'achever avec les vacances. Ses permanences permettent aussi à quiconque de bénéficier d'un résultat certifié permettant d'accéder à tous les sites/événements sous statut covidcheck ou voyager plus facilement.

Les prochains rendez-vous sont fixés comme suit. Sachant que l'administration de la ministre Paulette Lenert (LSAP) affirme d'ores et déjà que d'autres dates et lieux seront confirmés pour les semaines à venir.

Lundi 12 juillet à Belle Etoile , de 9h à 15h

, de 9h à 15h Mercredi 14 juillet à City Concord e, de 9h à 15h

e, de 9h à 15h Jeudi 15 juillet à Auchan Cloche d’Or , de 11h à 18h

, de 11h à 18h Vendredi 16 et 23 juillet à Auchan Kirchberg, de 10h à 17h

Lors de ces consultations mobiles, il n’y aura ni frottis ni analyses sanguines (DBS) proposés, «uniquement des tests PCR». Jusqu'à présent, les invitations lancées à la population (résidents et frontaliers) dans le seul cadre du Large Scale Testing ont permis de signaler 6.905 infections au coronavirus.

