Le Large Scale Testing vient à vous

Patrick JACQUEMOT Désormais, des équipes mobiles iront à la rencontre des personnes volontaires pour un test covid. Première opération du genre : mercredi 7 juillet, à la galerie commerciale City Concorde.

Depuis le début de l'épidémie covid, le dispositif du Large Scale Testing aura permis d'effectuer plus de 1,8 million de tests PCR auprès de la population luxembourgeoise et des salariés frontaliers. Et de détecter quelque 6.800 cas de contamination (sur les 71.547 identifiés). Mais ça, c'était avant. Car désormais, ce n'est plus seulement sous les tentes du LST que les opérations de dépistage vont être menées mais aussi directement au contact des citoyens.

Et cela commence dès ce mercredi 7 juillet où (sans tambour ni trompette mais juste un post-Facebook), le ministère de la Santé a choisi d'organiser six heures de dépistage à Bertrange, au milieu des soldes au City Concorde précisément. Un lieu inédit «pour une opération test», commentent les services de Paulette Lenert. Histoire de voir si les personnes sont plus volontiers ouvertes à l'idée de se faire dépister dans le cadre de leurs loisirs que sur invitation officielle».

Ainsi, dans la formule baptisée «LST on tour» pas question de prendre rendez-vous. Peut se présenter au stand de l'équipe mobile, de 9h à 15h, qui veut. Tout cela gratuitement comme les autres opérations de prévention menées à l'échelle nationale. Les résultats étant expédiés par SMS aux intéressés quelques heures plus tard.

Quels seront les autres points de chute des équipes mobiles dédiés à ce LST mobile? Pour l'instant, nulle réponse ne filtre au ministère de la Santé. Mais alors que l'épidémie reprend de la vigueur au pays, et que le variant Delta menace de contaminer encore plus facilement, le dépistage (et l'isolement des cas positifs) a toute sa raison d'être.

Déjà le 20 juillet dernier, le Large Scale Testing avait adopté un nouveau mode de fonctionnement, devenant accessible sur invitation (3.000 courriers expédiés chaque semaine) ou librement. Une mesure faite notamment pour faciliter la vie des habitants ayant besoin de disposer d'un éventuel pass sanitaire pour voyager, un test négatif pour participer à des événements CovidCheck, dîner dans un restaurant, assister à un concert ou rendre visite à un proche en maison de retraite.





