TAR pour test antigénique rapide. Depuis la mi-mai, ce dispositif peut être réalisé en pharmacie. Mais dans la moitié des villes et villages du Luxembourg, des professionnels de santé effectuent aussi ce dépistage.

Luxembourg 3 min.

Dépistage covid au Luxembourg

51 communes proposent des tests TAR

Patrick JACQUEMOT TAR pour test antigénique rapide. Depuis la mi-mai, ce dispositif peut être réalisé en pharmacie. Mais dans la moitié des villes et villages du Luxembourg, des professionnels de santé effectuent aussi ce dépistage.

Tester, tester, tester... Depuis le début de la crise covid, cela a été un des credo de la prévention sanitaire au Luxembourg. Et après un an et demi de circulation du virus, le bilan des tests PCR effectués auprès de la population est impressionnant : il dépasse les 3,3 millions de dépistages. Et si depuis la mise en place du Large scale testing, chacun a pris l'habitude des tests PCR, une autre catégorie a fini par s'imposer dans le quotidien : le TAR au résultat plus immédiat mais moins précis.

Mondorf met son nez dans le covid long A partir du 16 août, le domaine thermal accueillera des patients ayant perdu le goût ou l'odorat après une contamination covid. Une rééducation va leur être proposée pour retrouver le plaisir de déguster et sentir.

C'est ce modèle, par exemple, qui a été mis en place dans le milieu scolaire. Permettant aux élèves de savoir s'ils étaient positifs ou non au virus, de février 2021 au dernier jour de classe en juillet dernier.

C'est aussi ce même modèle qui a été déployé dans l'Horeca pour tester la clientèle, ou encore dans les pharmacies pour garantir aux clients leur contamination ou non par le covid. Mais, soucieuse de l'état de santé de leurs habitants, de nombreuses communes luxembourgeoises ont également fourni ce type de prestation. 51 au total, vient de mentionner la ministre de la Santé dans une réponse parlementaire.

Au député Marc Hansen (Déi Gréng) qui l'interrogeait sur ces TAR, Paulette Lenert a également tenu à préciser que, dans la mesure où ces tests antigéniques rapides étaient réalisés par un professionnel de santé habilité, celui-ci était en mesure d'intégrer le résultat du dépistage dans l'application CovidCheck pour les éventuels contrôles dans le pays, et donc pour le pass sanitaire valable dans toute l'Union européenne. En cas d'absence de virus constaté, chacun peut donc se voir attribuer «une certification par code QR» après que le professionnel de santé a généré la version numérique du résultat.

Attention toutefois, le résultat d'un TAR n'est valable que quelques jours-heures, en fonction des lieux et pays. Il ne peut donc remplacer le ''feu vert« durable accordé à toute personne présentant un schéma vaccinal complet (360.883 au Grand-Duché) ou considérée comme ''guérie'' après une première infection.

CovidCheck utilisable dans cinq pays européens Les résidents souhaitant partir en Allemagne ou en Espagne peuvent présenter leur certificat covid grâce à l'application luxembourgeoise, sans avoir à télécharger celle développée localement. Le dispositif devrait prochainement s'élargir à d'autres membres de l'Union européenne.

En l'état, la ministre de la Santé n'envisage toutefois pas que les tests pratiqués en milieu scolaire soient l'occasion de générer du code QR sanitaire demandé pour certaines activités ou voyages. Paulette Lenert reconnaît que cela serait «techniquement faisable» mais que l'opération nécessiterait d'importants «développements du côté du ministère de l'Education nationale, de l'enfance et de la jeunesse et du CTIE».

Mais les scolaires, à la rentrée, pourraient disposer d'un autre accessoire que ceux mis en place pour la fin d'année scolaire. Un modèle plus simple d'emploi qui sera évalué sur le site LST d'Howald à compter du lundi 9 août. Il y sera question de salive cette fois.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.