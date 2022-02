Rendez-vous est donné ce mercredi 16 février aux jeunes au 1er étage du Belval Plaza Shopping Center à l’occasion de la sixième édition de la foire «Deng Zukunft - Däi Wee».

Infos pratiques

Deng Zukunft - Däi Wee fait son retour à Belval

Jeunes diplômés, futurs apprentis, étudiants en recherche d’un job pour cet été ou volontaires en devenir, tous sont attendus par le Service national de la jeunesse et le Point Info Jeunes Esch pour la sixième édition de la foire «Deng Zukunft - Däi Wee».

Une cinquantaine d’organismes se sont donné rendez-vous pour conseiller, informer et soutenir les intéressé(e)s. Une belle opportunité d’entrer en contact direct avec des représentants d’entreprises, des services d’orientation et d’information ainsi que de la société civile après une longue période de foires et de tête-à-tête virtuels.

Où?

Belval Plaza Shopping Center

1er étage

7-14, avenue du Rock’n’Roll

L-4361 Esch-sur-Alzette

Quand?

De 9h30 à 16 heures.





