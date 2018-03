Ce mardi soir, les véhicules gagnants de la 25e édition du "Gala de l'automobile", "Den Auto vum Joer" ont été annoncés. 21 000 lecteurs ont donné leur avis.

"Den Auto vum Joer": le Wort a élu les voitures de l'année 2018

(pac) - C'est au Cercle Cité que s'est déroulée cette 25e édition du "Gala de l'automobile". Paul Peckels, le directeur général de Saint-Paul Luxembourg, a accueilli les 300 invités de l'industrie automobile.



Mélanie Picazo et Petz Sandt de Régie.lu ont ensuite pris la relève et ont guidé le public tout au long du programme. Ils ont présenté les voitures gagnantes dans onze catégories et ont remis les trophées convoités aux représentants de la marque.



Près de 21.000 lecteurs de "AutoMoto", le magazine automobile du "Luxemburger Wort", ont participé à cette édition 2018 du sondage des lecteurs "Den Auto vum Joer", ont voté et établi un nouveau record.

A la fin de la soirée, la gagnante du choix des lecteurs "Den Auto vum Joer 2018", Catherine Klein de Monnerich en Allemagne, a été invitée sur scène pour recevoir les clés du prix principal. L'étudiante en médecine de 20 ans a reçu une Ford Fiesta.

Onze catégories, onze gagnants

Catégorie A: les petits véhicules

VW Polo (34,21 %) Citroën C3 (22,64 %) Seat Ibiza (12,46 %)



Gerry Huberty

Catégorie B: les voitures compactes

Audi A3 (25,26 %) Mercedes-Benz A-Klasse (24,30 %) VW Golf (19,39 %)



Gerry Huberty

Catégorie C: Classe moyenne

Jaguar XE (39,02 %) Infiniti Q50 (22,40 %) Opel Insignia (21,05 %)



Gerry Huberty

Catégorie D: Classe moyenne supérieure



BMW 5er (28,58 %) Maserati Ghibli (20,35 %)

Volvo V90 (19,32 %)



Gerry Huberty

Catégorie E: Voitures de luxe

Porsche Panamera 4S Sport Turismo (31,28 %) Audi A8 (22,07 %) Mercedes-Benz S-Klasse (19,53 %)



Gerry Huberty

Catégorie F: Voitures de rêve

Aston Martin DB11 (22,78 %) Lamborghini Aventador S Coupé (13,78 %) BMW M5 (12,40 %)



Gerry Huberty

Catégorie G: SUV

BMW X2 (10,71 %) Audi Q2 (9,10 %) Jaguar E-Pace (8,85 %)



Gerry Huberty

Catégorie H: Classe moyenne SUV

Range Rover Velar (13,85 %) Audi Q5 (13,78 %) BMW X3 (12,40 %)



Gerry Huberty

Catégorie I: Classe moyenne supérieure SUV

Range Rover Sport (35,66 %) Porsche Cayenne (25,30 %) VW Touareg (15,02 %)



Gerry Huberty

Catégorie J: Voitures de sport, cabriolets, coupés

Mercedes-Benz S-Klasse (15,48 %) Ford Mustang (14,19 %) Audi A5 Coupé (12,12 %)



Gerry Huberty

Catégorie K: Voitures électriques



Tesla Model S (29,95 %) BMW i3 (14,57 %) Tesla Model X (13,72 %)

Gerry Huberty





















