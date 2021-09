Après deux faux départs, le comptage et l'étude de la population du Luxembourg va pouvoir commencer. A compter du 8 novembre et jusque fin 2021, c'est un questionnaire digital qui sera proposé aux habitants. Covid oblige.

Le recensement dans les starting-blocks

Le Luxembourg a-t-il vieilli ou rajeuni? Compte-t-il plus d'habitants que dans les dernières données officiellement collectées en 2011? Comment se composent les ménages du pays? Quelles sont les habitudes en matière de consommation? Dans quel secteur d'activité travaillent-ils? Le niveau scolaire général a-t-il évolué? Vers où se font les déplacements quotidiens?

C'est fou tout ce que l'on va apprendre des informations du prochain recensement. Une opération qui devait initialement se faire en février 2021, puis en juin, et qui finalement a trouvé sa place à l'automne. Mais qu'importe aujourd'hui les aléas de lancement du recensement, pour le ministre de l'Economie, l'important maintenant est de mobiliser les foules.

Autrement dit, que chacun parmi les 102 communes du pays participe bien à ce rendez-vous de novembre. Et si Franz Fayot (LSAP) insiste tant sur la participation, c'est qu'au-delà de la précision des résultats, c'est bien la direction du pays qui se retrouve modifiée après chaque analyse décennale. D'où ce slogan pour l'édition 2021 : «Nous vous comptons parce que vous comptez».

Aménagement du territoire, ouverture de classes, besoin en logements, aides sociales, disposer d'une image précise de la population oriente ainsi la politique nationale. Et cette année, les organisateurs du recensement, au Statec, ont ajouté plus de points d'analyse pour affiner la vision du pays.

Autre nouveauté : pour dresser le tableau complet du Luxembourg, le recensement s'appuiera fortement sur l'envoi de questionnaires numériques. Des mails jugés plus sûrs, sanitairement parlant, que le traditionnel fichier papier à remplir. Avec le covid, plus question de mobiliser aussi des centaines d'agents recenseurs pour aller au-devant de la population. La crise covid a fait changer les habitudes, et les citoyens ont pris l'habitude des démarches dématérialisées. Entre invitations au Large scale testing, à la vaccination ou les demandes à remplir en ligne sur MyGuichet.lu (2,6 millions de dossiers traités depuis janvier!), autant surfer sur cette vague 2.0.

En trois dates > 8 au 28 novembre : envoi des lettres de motivation personnelle invitant à participer par voie numérique au recensement.

> 22 novembre au 5 décembre : invitation personnelle à remplir une version papier du questionnaire pour ceux qui n'auraient pas encore répondu en ligne.

> A partir du 6 décembre : tournée des agents communaux pour récupérer les formulaires remplis mais pas encore remis aux mairies.



Diversité de la population oblige, les formulaires seront disponibles en cinq langues. En plus du luxembourgeois, de l'allemand et du français, les documents à remplir pourront être lus et complétés en anglais ou portugais. Et si questionnement il y a, le ministère de l'Economie qui supervise ce renseignement ouvrira une hotline (tel. 8002-2121, du lundi au vendredi de 8h à 18h).

C'est peut-être la dernière fois que le recensement se fait sous cette forme aussi étendue et en liaison directe avec chaque citoyen. En effet, pour faciliter ce travail, le Statec adopterait bien une méthode déjà en usage en Belgique, Autriche ou dans certains pays scandinaves. Là, la plupart des connaissances utiles pour l'Etat sur les habitants sont tirées du traitement de différents registres publics et administratifs. De fait, il n'y a pas de nécessité de questionnement à large échelle.

Mais pour l'heure au Grand-Duché, seules les informations enregistrées dans les fichiers communaux et de la Sécurité sociale sont exploitées dans le cadre du recensement. Une extension à d'autres registres nécessiterait, bien sûr une adaptation de la loi, à l'image de ce qui s'est pratiqué sur la réforme des fichiers de la police et de la justice en quelque sorte.

