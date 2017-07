(M.T) Au 1er janvier 2017, le Luxembourg comptait 590.667 habitants. Selon le STATEC, 48% des résidents luxembourgeois possèdent un passeport étranger.

Parmi les 170 nationalités représentées, les Portugais sont les plus nombreux avec 16,4%, devant les français (7,5%) et les italiens (3,6%).



Dans l'ensemble, la population a augmenté en un an de 11.159 habitants. Les naissances et l'immigration ont contribué fortement à la croissance de la population. La part de la population étrangère a également augmenté cette année, passant de 46,7% à 47,7% des résidents au Luxembourg.





Entre 2009 et 2016 un total de 38.266 habitants ont acquis la nationalité luxembourgeoise. Pour la seule année 2016, suite à la nouvelle législation, il était plus de 7000.





Onze communes compte une majorité d'étrangers

En ce qui concerne le nombre de citadins, Luxembourg-ville reste la première ville du pays avec 114.303 habitants,, devant Esch-sur-Alzette (34.378), Differdange (25.402) et Dudelange (20.480).

On remarque que la part d'étrangers est plus élevée dans les commune urbaines que dans les communes rurales. L'institut national de la statistique recense onze communes, sur les 105 que compte le pays, où les étrangers sont plus nombreux que les Luxembourgeois: Luxembourg (70,7%), Strassen (61,6), Esch-sur-Alzette (57,2%) et Differdange (55,9%).









Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.