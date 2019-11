Six mois après avoir reçu les clés de ses 1.000 m2, la chaîne belge annonce ce lundi que son activité au sein du nouvel ensemble du centre-ville débutera le 14 novembre. Et ce, avec «un nouveau concept».

Delhaize ouvrira jeudi ses portes au Royal-Hamilius

(Jmh) - Quelques jours après la Fnac - mais avant les Galeries Lafayette - Delhaize annonce lundi sur les réseaux sociaux qu'il ouvrira ses portes ce jeudi avec «un nouveau Proxy» qui «inaugurera un nouveau concept en ville».

Une référence au fait que l'enseigne belge, présente au Grand-Duché depuis les années 1930, possède une cinquantaine de magasins dans le pays, dont trois dans la capitale. Selon Dirk Kirschvink, directeur de Delhaize Luxembourg, ce point de vente s'adressera aussi bien «au client pressé demandeur d’un lunch frais, sain et équilibré (...) qu'au résident à la recherche des ingrédients (conventionnels ou bio) pour le repas du soir ou au touriste intéressé de découvrir la gastronomie locale».

Pour ce faire, le magasin annonce d'ores et déjà des horaires d'ouverture s'étalant entre 7h30 et 20h du lundi au samedi et de 7h30 à 19h le dimanche. Pour rappel, l'enseigne de grande distribution ne sera pas la seule à proposer de l'alimentaire au sein du Royal-Hamilius, puisque les visiteurs pourront également se restaurer au sein de restaurants tels que Victorine ou Manko. Ces derniers ne devraient cependant arriver que courant 2020.