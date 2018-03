La fermeture des abattoirs Veviba à Bastogne suite à des problèmes de sécurité alimentaire a des conséquences pour quelques supermarchés au Luxembourg.

Delhaize et Auchan retirent la viande de Veviba de leurs rayons

L'inspection de l'Autorité belge de sécurité alimentaire a révélé de nombreuses infractions. Sur 200 palettes de produits contrôlées, 133 étaient en infraction, indique le ministère de l'Agriculture belge. Ce qui a conduit au retrait immédiat du permis d'exploitation.

Veviba, l'un des plus grands abattoirs belges de tous les temps, est notamment accusé d'avoir falsifié des informations sur la date de congélation des produits carnés et d’avoir inclus dans la viande hachée « des déchets de viande de catégorie 3 » (normalement interdite à la consommation humaine).

Delhaize, Colruyt et Auchan sont concernés

Un porte-parole de la chaîne de supermarchés Delhaize a confirmé que des produits de Veviba et de la société mère Verbist étaient vendus dans des magasins au Luxembourg. « Nous avons mis fin à la coopération avec la société immédiatement après que les faits ont été connus », a souligné Roel Dekelver, responsable communication chez Delhaize au « Luxemburger Wort ». « Nous avons arrêté ce matin toute les livraisons de produits de viande de ce fabricant. Nous voulons montrer à notre clientèle que nous évitons tout risque pour le consommateur. Mais c'est aussi un signal clair à ces fournisseurs et à d'autres fournisseurs qu’ils doivent être vigilants. Si vous ne respectez pas les règles, vous devez vous préparer aux conséquences », explique Dekelver.

Après Delhaize, Colruyt est l'un des principaux clients de Veviba. Le Groupe dispose de son propre centre de découpe et de préparation depuis environ 60 ans. Il achète des carcasses à Veviba pour le marché belge. Mais l’approvisionnement n’est pas le même pour le Grand-Duché. « Le Luxembourg est plus touché », souligne la porte-parole Hanne Poppe. « Les carcasses ont été découpées à Veviba à Bastogne, donc nous ne vendons plus de boeuf dans nos quatre magasins et nous attendons des nouvelles de l'Autorité de sécurité alimentaire pour prendre d'autres mesures si nécessaire. »

Cactus a stoppé sa coopération avec Veviba

Cactus a également retiré les produits de Veviba par mesure de précaution. Immédiatement après que les autorités belges ont communiqué sur le retrait du permis d’exploitation à Veviba, Cactus a mis fin à sa coopération avec l’abattoir de Bastogne avec effet immédiat.

Renmans, le boucher, affilié à la chaîne de supermarchés Aldi, ne travaille pas avec Veviba, a indiqué son porte-parole. Renmans a cependant décidé de mettre fin à la coopération avec le fournisseur Lancier, qui appartient également au groupe Verbist, maison-mère de Veviba.

Auchan a également vendu des produits Veviba. Une porte-parole a indiqué qu’il s'agissait de viande issue de l’agriculture biologique, qui a été sortie des rayons mercredi avant l'ouverture du magasin.

Lidl a déclaré qu'il ne se fournissait pas chez le groupe Verbist ou Veviba. La même chose s'applique à Carrefour. Match a souligné vendre exclusivement des produits carnés luxembourgeois. Sa collaboration avec Verbist se limite à la viande d’importation, donc non belge.