Délai fiscal prolongé pour les télétravailleurs français

Maurice FICK Comme leurs collègues belges et allemands, les salariés français embauchés au Luxembourg pourront continuer à faire du home-working jusqu'au 31 décembre. L'accord entre la France et le Luxembourg a été prolongé de quatre mois.

Tous les travailleurs qui font la navette entre la France, la Belgique et l'Allemagne vers le Luxembourg sont désormais fixés. Il pourront travailler depuis leur bureau privé tout en restant imposable au Luxembourg. Alors que les frontaliers belges sont rassurés depuis lundi, leurs collègues allemands savent que la prolongation se fait automatiquement, les Français n'ont plus à se tracasser non plus. L'accord sur le télétravail entre la France et le Luxembourg reste valable, quatre mois de plus.

Le ministère des Finances annonce qu'il a reçu «la confirmation officielle du ministère des Finances français que l'accord bilatéral en matière de fiscalité concernant le télétravail dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020». Nouvelle très attendue que s'est empressé de twitter le ministre lui-même, mardi soir.



Prolongation de l’accord sur le télétravail avec la France jusqu’au 31.12.2020!L’accord garantit une flexibilité maximale& prévisibilité nécessaire aux employés&employeurs.C’est un vrai témoignage de la bonne entente entre 🇫🇷&🇱🇺.Merci également au Ministre @BrunoLeMaire PG — Pierre Gramegna (@pierregramegna) August 25, 2020

L'accord prévoit que les jours de travail effectués à la maison en raison de la pandémie de covid-19, «ne sont pas pris en compte dans le calcul des 29 jours pendant lesquels la rémunération des frontaliers reste imposable au Luxembourg».

Pour Pierre Gramegna, cette nouvelle prolongation de l'accord «tient à la fois compte des impératifs sanitaires, que cette situation requiert, et de la légitime flexibilité envers les employés et employeurs de nos deux pays». Il dit se féliciter «encore une fois de la bonne entente entre la France et le Luxembourg» et remercie son homologue français, Bruno Le Maire, pour l'«excellente collaboration.».

Même si elle n'arrive pas aussi rapidement que le souhaite notamment l'OGBL. Le syndicat qui réclamait mardi l'application d'un «seuil unique de 25% du temps de travail» pour l'ensemble des frontaliers, insiste sur le fait que ces salariés devraient se voir notifier la prolongation des accords entre leur pays et le Luxembourg «bien avant la date butoir, et non plus au dernier moment». La date-butoir pour les frontaliers français arrivait dans six jours, le 31 août.

