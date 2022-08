Ce lundi, le ciel luxembourgeois est traversé par une vague d'air froid.

Déjà un avant-goût du week-end

Aura-t-on droit cette semaine à une nouvelle vague de forte chaleur? Les prévisions de Meteolux, à ce sujet, sont plutôt rassurantes. En ce lundi, c'est même un rafraichissement qui est à signaler sur le Grand-Duché. Et ce en raison d'un front froid qui va prendre son temps pour traverser tout le pays. Ainsi, la température maximale pour ce 1er août ne devrait pas dépasser, dans la moitié nord, les... 23°C. Dans le sud, on devrait gagner à peine deux degrés de plus. À noter que le ciel pourrait déverser quelques gouttes par-ci par-là à l'heure de la sieste. Enfin, pour les heureux vacanciers.

Pour ce mardi, le ciel devrait être assez couvert avec des nuages hauts dans le ciel avant que des cumulus ne fassent leur apparition. Toutefois, le mercure débutera sa remontée puisqu’on annonce 26°C dans le courant de la journée sur la moitié nord et jusqu'à 29°C pour la moitié sud.

Le temps de cette semaine de lundi à vendredi. Capture écran: MeteoLux

Les journées de mercredi et de jeudi devraient être les plus chaudes de la semaine avec des températures allant jusqu'à 36°C. Par la suite, une baisse est annoncée et on pourrait finir la semaine comme on l'a débutée. C'est-à-dire sous un ciel couvert, mais dans une atmosphère plus respirable.

