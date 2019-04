Beaucoup de représentants de pays étrangers sont attendus pour les funérailles du grand-duc Jean, le samedi 4 mai prochain. Plusieurs noms ont déjà été confirmés à une semaine de l'événement.

Déjà trois têtes couronnées attendues pour l'enterrement

Sophie WIESSLER Beaucoup de représentants de pays étrangers sont attendus pour les funérailles du grand-duc Jean, le samedi 4 mai prochain. Plusieurs noms ont déjà été confirmés à une semaine de l'événement.

Les obsèques du grand-duc Jean auront lieu le samedi 4 mai prochain. Si à la Cour, «les invitations ont été envoyées», sans que plus de détails ne filtrent, nos confrères de l'Essentiel ont d'ores et déjà annoncés que le roi des Belges, Philippe et son père, Albert II, ainsi que la princesse Anne du Royaume-Uni seraient présents à l'événement.

Le Luxembourg pleure le grand-duc Jean L'ancien chef de l'État est décédé le 23 avril 2019, à l'âge de 98 ans, des suites d'une infection pulmonaire. En hommage, douze jours de deuil national ont été décrétés.

D'autres membres de la famille royale belge devraient également se joindre aux deux rois, mais le château de Laeken «attend encore des confirmations». Une forte présence belge naturelle puisque le grand-duc Jean a épousé Joséphine-Charlotte de Belgique, à l'époque sœur des rois Baudouin et Albert II .

Du côté du Royaume-Uni, la princesse royale Anne n'est autre que la fille de la reine Elizabeth et du prince Philip. Âgée de 68 ans, elle viendra assister aux funérailles du Grand-Duc, seule.

Beaucoup de représentants de pays et de gouvernements étrangers assisteront aux obsèques. Toute la parentèle nombreuse du Grand-Duc sera aussi présente: les 21 petits-enfants, les 15 arrière-petits-enfants, mais aussi tous les cousins et neveux et nièces du souverain défunt.

La cérémonie aura lieu à 11 heures le samedi 4 mai, en la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg. D'ici là, la dépouille du souverain repose au palais grand-ducal.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.