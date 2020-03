Le 16 mars 2016, les dix premiers appareils fixes installés au Grand-Duché flashaient 1.000 conducteurs en excès de vitesse en une seule journée. Ils sont aujourd'hui au nombre de 24, alors qu'une nouvelle procédure sera mise en place dès avril.

Déjà quatre ans de radars fixes au Luxembourg

(JFC, avec Pierre Scholtes) - Dès le premier jour de leur mise en service officielle le 16 mars 2016, les dix radars fixes installés sur les 2.586 km² du territoire grand-ducal ont pris un millier de conducteurs en flagrant délit d'excès de vitesse. Un véritable déluge de flashes tous azimuts s'abattait sur le pays. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 24, disséminés à travers le Luxembourg, le dernier étant entré en service à l'automne 2019 à Léierhaff, sur la route reliant Grosbous à Hierheck.

François Bausch (Déi Gréng), le ministre de la Mobilité dresse un bilan positif au bout de ces quatre années. «Ce système constitue une pierre angulaire du plan national de sécurité routière, et nous constatons aujourd'hui qu'il porte ses fruits. Ainsi, par rapport à 2013, le nombre de morts sur les routes a diminué de moitié, passant de 45 à 22». François Bausch qui n'omet pas de rappeler que «l'objectif à atteindre à long terme est celui d'aucun mort ni blessé grave sur les routes grand-ducales.»

Le premier radar-tronçon commence à flasher Les automobilistes n'ont plus qu'à lever le pied sur la N11. A partir de ce vendredi sera activé le premier radar-tronçon du pays sur la N11. Pendant le premier trimestre 2020 les flashes compteront pour du beurre.

À l'automne dernier, le radar fixe implanté sur la N11 entre Waldhof et Gonderange disparaissait pour faire place au tout premier radar-tronçon. Ce nouveau système mesure la vitesse moyenne entre deux points sur une distance de quatre kilomètres et la compare ensuite avec la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon de route. Son but est de dissuader les conducteurs d'accélérer de nouveau immédiatement après avoir passé le radar. La phase-test a débuté en octobre 2019 et se poursuit au long du premier trimestre de 2020.

Selon Dany Frank, porte-parole du ministère de la Mobilité, les tests effectués depuis cinq mois sont satisfaisants. «Parallèlement à cette phase de test, l'homologation de la procédure par la Société nationale de certification et d'homologation (SNCH) est en cours. Une fois cette étape franchie, le radar-tronçon entrera alors vraiment en service». Et d'ajouter: «cela devrait être le cas d'ici la fin avril». A l'avenir, ce système est amené à être utilisé dans les tunnels, «notamment dans le tunnel Markusberg», explique Dany Frank, qui ajoute qu'«aucune décision ministérielle n'a cependant encore été prise jusqu'à présent, de sorte qu'une date exacte ne peut pas encore être donnée.»

Des radars feux rouges sur la place de l'Etoile La pose des voies du tram sur ce carrefour stratégique sera synonyme de la mise en place d'une nouvelle technologie. Tous les carrefours de l'intersection seront équipés, courant 2020, de dispositifs de contrôle pour sanctionner les automobilistes qui ne respecteraient pas les feux rouges.

Outre les radars-tronçon, un nouveau système de surveillance de la circulation fait aussi actuellement l'objet d'une phase-test. Il s'agit des «radars de feux de circulation», destinés à détecter et à punir les infractions des automobilistes aux feux tricolores. Un premier appareil de ce type devrait entrer en service en décembre de cette année à la place de l'Étoile dans la capitale. «Ce dispositif devra sécuriser la chaussée lors du passage du tram. Nous prévoyons également un deuxième point de mesure au passage à niveau près de l'église de Hollerich», détaille la porte-parole du ministère de la Mobilité.

A côté des appareils de mesure fixes, la police grand-ducale dispose de six radars mobiles embarqués dans les voitures. En outre, quatre radars de chantier sont utilisés - comme leur nom l'indique - en vue de sécuriser les sites en travaux. Sans oublier que la police est également équipée depuis l'année dernière de nouveaux «pistolets» permettant des mesures de vitesse plus précises sur une courte distance. «Cet outil sert notamment à enregistrer efficacement la vitesse des motards dans les virages serrés de l'Ösling», explique Dany Frank. «L'achat d'un système dit «ProVida» est également de plus en plus envisagé», ajoute la porte-parole, avant de préciser qu'«avec cette méthode, la mesure est effectuée à partir d'une voiture en mouvement et les contrevenants peuvent donc être détectés alors que la voiture est encore en mouvement.