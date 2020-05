Paulette Lenert (LSAP) a confirmé ce jeudi que des lots de protections buccales non conformes avec la réglementation en vigueur avaient été retirés du marché. La marchandise venait principalement de Chine.

Déjà plusieurs milliers de masques détruits

Paulette Lenert (LSAP) a confirmé ce jeudi que des lots de protections buccales non conformes avec la réglementation en vigueur avaient été retirés du marché. La marchandise venait principalement de Chine.

(ER) - Interrogée par le député Jeff Engelen (ADR) sur la qualité des masques reçus au Luxembourg, la ministre de la Santé a indiqué mercredi dans une réponse parlementaire que l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation et de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) suivait de très près ce dossier.

«Les masques doivent être conformes aux règles sanitaires et la protection de l'utilisateur doit être assurée», a déclaré Paulette Lenert. Cette dernière a également précisé que les produits qui débarquent au Luxembourg «sont contrôlés selon les normes d'inspection de l'ILNAS». En d'autres termes, ce dernier s'assure que les normes chinoises correspondent aux standards européens.

Depuis le début de la pandémie de covid-19, l'ILNAS, qui travaille en étroite collaboration avec les autorités douanières et le ministre de la Santé, s'est montré particulièrement vigilant dans ce domaine. Paulette Lenert a confirmé que des «stocks de masques ont été renvoyés à l'expéditeur et même détruits». Si aucun chiffre n'a été communiqué à ce sujet, la ministre de la Santé a précisé qu'entre le 1er et le 25 mai, 16 lots présentaient des risques sérieux au niveau de la sécurité.

A noter encore qu'il existe une collaboration entre les autorités des différents Etats membres de l'Union européenne notamment dans l'échange d'informations sur la traçabilité des produits.

