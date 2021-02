Avec 9.391 nouveaux dépistages analysés en une journée, le pays passe un cap symbolique. Mais avec 2.643 infections covid actives au Grand-Duché, la satisfaction n'est que de courte durée.

Luxembourg 2 min.

Déjà plus de 2 millions de tests covid effectués

Avec 9.391 nouveaux dépistages analysés en une journée, le pays passe un cap symbolique. Mais avec 2.643 infections covid actives au Grand-Duché, la satisfaction n'est que de courte durée.

Lundi 22 février, les élèves luxembourgeois sont tous invités à rejoindre leur classe. Et qui sait si, d'ici quelques semaines, un nouvel accessoire ne viendra pas compléter leur nécessaire de cours : l'autotest. En tous cas, le ministère de l'Education fait plus qu'y réfléchir, il compare déjà différents modèles. L'objet devant permettre de repérer au plus tôt les cas d'infection parmi les scolaires et rompre au plus vite toute possible chaîne de contamination. Il faudra juger de l'efficacité à l'usage.

En attendant, l'épidémie prend guère de repos pendant ces vacances scolaires. Elle a encore fait une victime ces dernières 24 heures. Le bilan déplore désormais 612 décès en lien avec l'infection.

Sur les 9.3918 tests effectués dimanche, 139 se sont donc révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé. Soit un taux de positivité de 1,48%.



Depuis mars 2020, 53.062 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 76 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg (trois de plus que la veille). Parmi eux, 16 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les 28 malades, infectés, mais pris en charge dans le cadre d'autres pathologies.

Alors que 24.024 doses de vaccin anticovid ont désormais été administrées au Luxembourg depuis le 28 décembre, le Japon débutera lui sa campagne d'immunisation mercredi. Le sérum sera alors réservé dans un premier temps à un nombre réduit de personnels hospitaliers.

Le Chili, qui a été l'un des premiers pays d'Amérique latine à lancer sa campagne de vaccination massive le 24 décembre, a commencé lundi à ''piquer'' ses enseignants dans le but de rouvrir les écoles.

