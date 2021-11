A ce jour, les cabinets médicaux ont vacciné plus de personnes que les hôpitaux en onze mois. Et pourtant, généralistes et pédiatres ne prennent part à la campagne vaccinale que depuis août dernier.

Vaccination anti-covid

Déjà plus 25.000 doses administrées en cabinet médical

Partis en dernier dans la campagne vaccinale cet été, généralistes et pédiatres injectent désormais des doses anti-covid à tour de bras. 25.496 solutions injectables ont ainsi pu être administrées par ces professionnels de santé. Un choix -gratuit- qui peut aussi bien concerner la première, deuxième que «dose complémentaire» d'ailleurs.

Le ministère de la Santé recense actuellement 260 blouses blanches participant à améliorer l'immunité collective, dont 238 généralistes et 22 pédiatres. Soit plus de la moitié des généralistes (450) et un tiers des pédiatres libéraux (60) exerçant au Luxembourg. Et si le nombre de médecins volontaires va crescendo (ils n'étaient que quatre voilà 17 semaines!), le rythme des vaccinations effectuées dans leur cabinet grimpe encore plus fortement. Ainsi, entre le 20 septembre dernier et le 24 novembre, le nombre de doses administrées contre le covid dans les cabinets médicaux a été multiplié par six.





Comme les centres de vaccination, les cabinets médicaux doivent veiller à ne pas gâcher des doses anti-covid, une fois le flacon ouvert. Face à cette contrainte, les médecins doivent donc s'organiser pour regrouper sur un même créneau plusieurs volontaires à la vaccination. Avec ce casse-tête à résoudre : un flacon de Pfizer ne contenant pas le même nombre de doses (6) que ses ''cousins" Johnson (5) ou Astrazeneca (8).

Si pour le lancement de la campagne d'immunisation, le gouvernement luxembourgeois s'est davantage appuyé sur les centres de vaccination, les cabinets médicaux ont certains atouts à faire valoir pour faire progresser l'immunité collective pas à pas . A savoir, la proximité offerte par les cabinets médicaux et le ''climat de confiance'' établi entre les médecins y exerçant et leur patientèle. Une mission majeure alors que le Grand-Duché peine à atteindre les 80% de vaccinés parmi les 12 ans et plus.

D'ailleurs, Guillaume Steichen, secrétaire général de l'AMMD, souhaiterait que le ministère de la Santé rende plus visible ce point d'accès à la vaccination. Un peu à l'image de toute la promotion qui avait entouré (et entoure encore) les différentes haltes du vacci-bus. « Xavier Bettel (DP), Paulette Lenert (LSAP) et le Grand-Duc se sont rendus dans un centre de vaccination, ce serait bien qu'ils viennent aussi dans un cabinet médical», espère Guillaume Steichen. De quoi donner peut-être encore une nouvelle dynamique à la campagne vaccinale, alors que les pharmaciens vont à leur tour bientôt pouvoir administrer ces piqûres.





