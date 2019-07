Un nouvel incident est survenu, ce vendredi matin, entre un bus et le tramway au Kirchberg ; exactement un mois après un précédent choc similaire, en juin dernier.

Déjà huit accidents pour le tramway

Un nouvel incident est survenu, ce vendredi matin, entre un bus et le tramway au Kirchberg ; exactement un mois après un précédent choc similaire, en juin dernier.

Visiblement, le tramway n'aime guère le chiffre 19. Un mois tout pile après être entré en collision avec une voiture, sur l'avenue Kennedy, le 19 juin dernier, c'est un bus qui est venu percuter le tram ce vendredi matin, rue Alphone Weicker cette fois, mais toujours au Kirchberg.

Suite au choc, le tramway avec à son bord une quarantaine de passagers a déraillé et la rue a dû être fermée plusieurs heures afin de nettoyer les dégâts. Il était à nouveau opérationnel aux alentours de 16 heures.

Cinq personnes - le conducteur du bus et quatre passagers du tram - ont été blessées, dont un plus gravement. Ce dernier a été conduit à l'hôpital le plus proche.

L'intersection entre la rue Alphonse Weicker et l'avenue John F. Kennedy est contrôlée par des feux de circulation. La police devra déterminer si ces derniers fonctionnaient au moment de l'incident.

C'est le huitième accident de la circulation pour le tramway, depuis sa mise en fonction le 10 décembre 2017. Six d'entre eux se sont déroulés sur le tronçon de quatre kilomètres entre Luxexpo et le Funiculaire et deux sur le tronçon Funiculaire/Place de l'Etoile, d'une longueur d'1,6 kilomètre.

«Le Kirchberg n'est pas un quartier plus difficile qu'un autre pour la circulation des tramways, même si circuler en milieu urbain peut s'avérer parfois compliqué», souligne une porte-parole de Luxtram.

De nombreux carrefours sont en effet présents sur le parcours du tramway au sein du Kirchberg. Avant son introduction, la société Luxtram avait d'ailleurs recommandé aux usagers de la route, de se montrer particulièrement vigilants face à ce nouveau transport en commun.

