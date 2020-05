Au pic de la crise (et des peurs), la ligne de consultation sur le coronavirus a reçu jusqu'à 1.700 appels par jour. A compter de samedi, et compte tenu de la régression de l'épidémie, l'accueil téléphonique réduit ses horaires.

Déjà 66.000 appels sur la hotline covid

Patrick JACQUEMOT Au pic de la crise (et des peurs), la ligne de consultation sur le coronavirus a reçu jusqu'à 1.700 appels par jour. A compter de samedi, et compte tenu de la régression de l'épidémie, l'accueil téléphonique réduit ses horaires.

Pas de doute à avoir : mettre en place la hotline 8002-8080 s'est avéré utile. Ainsi, en deux mois, ce service d'écoute et réponse (gratuit) sur le coronavirus n'a cessé de sonner. Maintenant que l'infection semble marquer le pas, le ministère de la Santé a décidé d'alléger le dispositif. Ainsi, le numéro gouvernemental ne fonctionnera plus qu'en semaine, et du lundi au vendredi entre 8 h et 16h.

Au passage, les autorités sanitaires annoncent qu'en plus d'un total de 66.000 appels traités via la hotline, près de 2.900 coups de téléphone liés au covid-19 ont également été reçus au 112, numéro d'urgence dont il convenait de libérer les lignes pour les missions habituelles de secours. Un joli bilan établi entre le 2 mars, date de l'ouverture de la ligne et le 15 mai 2020. Sachant que d'autres lignes d'urgence (notamment pour le soutien psychologique) ont aussi été mises en place depuis le début du confinement.

Cette mi-mai annonce aussi un changement au niveau du fonctionnement des maisons médicales. Celles-ci avaient suspendu les services de garde de nuit et du week-end en début de la crise sanitaire, les voilà autorisées à reprendre ces fonctions désormais. «Les visites à domicile pour les patients non covid, également pendant la nuit et le week-end, sont maintenues de manière inchangée», annonce le ministère de la Santé.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.