Le chiffre a été annoncé, jeudi, par le ministère de la Santé. L'autorité présentera vendredi son plan d'action pour la rentrée scolaire à l'heure où le pays compte toujours 832 infections actives.

Déjà 6.414 infectés guéris du covid-19

Pour le directeur de la Santé, la fiabilité des tests employés au Luxembourg n'est pas à remettre en cause. Erreur de communication, assure-t-il. Et le Dr Jean-Claude Schmit s'en est expliqué ce jeudi. Mais aujourd'hui le fait marquant dans l'actualité de l'épidémie de covid-19 au Luxembourg reste l'annonce de la conférence de presse commune, vendredi, de Paulette Lenert (LSAP) et Claude Meisch (DP). Les ministres de la Santé et de l'Education se lançant dans le délicat exercice des annonces sur la rentrée scolaire, à un mois du jour J.

Mais ce mercredi, les autorités sanitaires ont aussi annoncé que 64 nouvelles infections ont été découvertes dans le pays (asymptomatiques ou non). Sachant que ce chiffre de positivité au coronavirus touche 55 résidents testés et 9 non-résidents.

En tout, depuis le début de la pandémie, le Luxembourg a identifié 7.365 cas de covid-19. Sur les dix centres de dépistage actuellement en service dans le cadre du Large scale testing, 5.221 tests PCR ont été effectués dans les dernières 24 heures.

Après avoir vu le nombre de victimes de la maladie croître de dix cas en 15 jours seulement, le Luxembourg connaît une pause ces dernières 48 heures. Le nombre de décès en lien avec l'épidémie stagnant à 122 morts.

En ce qui concerne les hospitalisations, le nombre de patients covid-19 actuellement admis dans un établissement a très légèrement baissé, entre les données proposées de mercredi à jeudi, de six unités, se positionnant à 38 prises en charge hospitalières. Soit le chiffre le plus bas depuis trois semaines, bonne nouvelle. Le nombre de patients covid en réanimation se montant à un seul malade.

Enfin, le taux de reproduction effectif du virus a baissé de 10% en un jour. Il est aujourd'hui à 0,72. Il signifie concrètement qu'un sujet atteint du virus contamine moins d'une autre personne.

