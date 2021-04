Même si la vaccination a prioritairement visé les personnes âgées résidant en établissement de longs séjours, le ministère de la Famille ne constate pas d'accalmie sur le front des infections collectives.

Luxembourg 3 min.

Déjà 53 clusters en maisons de retraite

Patrick JACQUEMOT Même si la vaccination a prioritairement visé les personnes âgées résidant en établissement de longs séjours, le ministère de la Famille ne constate pas d'accalmie sur le front des infections collectives.

Cible favorite du covid-19, les seniors luxembourgeois ont déjà payé un lourd tribut à l'épidémie. Ainsi dans le pays, l'âge moyen des 746 victimes actuelles du virus est-il de 81 ans pour les femmes et 74 ans côté masculin. C'est cette vulnérabilité qui avait d'ailleurs poussé les autorités à faire des personnes âgées pris en charge les sujets prioritaires (avec les soignants) au lancement de la campagne vaccinale. Un choix a priori payant puisqu'à regarder les chiffres du ministère de la Santé sur la circulation du SARS-CoV2, les sexagénaires et plus représentaient moins de 15% des nouvelles infections la semaine dernière, et leur taux de positivité était quasi-deux fois moins important que dans le reste de la population.

Protéger les seniors par tous les moyens Alors que le nombre d'infections ne cesse de croître dans les établissements pour personnes âgées du pays, le professeur Muller appelle à développer les tests rapides et étendre la vaccination.

Mais point d'illusion à se faire, les têtes blanches et plus particulièrement les résidents des maisons de retraite restent encore particulièrement vulnérable à l'infection. En témoignent les 53 clusters (+ de 5 cas dans un même établissement sur 14 jours) reconnus.

Les ministères de la Famille et de la Santé viennent de dévoiler ce chiffre. C'est certes moins qu'au sommet de la deuxième vague, à l'automne dernier, mais les données restent impressionnantes. En effet, cela représente 1.660 résidents testés positifs en une année. «La taille des clusters varie de 5 à 101 résidents positifs»... Ce maximum a été atteint sur deux sites gérés par Servior. L'un à Esch (OP der Léier) et l'autre à Niederkorn (Um Lauterbann).

Etude indépendante exigée

Les administrations dirigées par Corinne Cahen (DP) et Paulette Lenert (LSAP) avouent aussi, dans une réponse parlementaire, que 40 établissements de long séjour ont enregistré la disparition d'au-moins deux occupants en raison de l'épidémie. Ainsi, 328 personnes âgées auraient perdu la vie en raison du foyer de contamination qui s'était développé sur leur lieu d'hébergement.

Le pire des scénarios ayant été vécu à Niederkorn où 28 résidents sont décédés du fait de leur infection respiratoire. Une situation qui a d'ailleurs amené le CSV a réclamé à la Chambre que soit ouverte une «étude indépendante» spécifiquement sur ce cas.

Dans les réponses fournies au député chrétien-social, Michel Wolter, les deux ministères fournissent un tableau récapitulatif des taux de décès par cas positif enregistrés selon les établissements. Et la situation est loin d'être identique d'un centre intégré à l'autre, ou d'un foyer pour personnes âgées à l'autre. Ainsi, les chances d'échapper à la mort après une infection varie-t-elle de 1... à 7 en fonction du lieu de résidence.

Les maisons de retraite préparent le déconfinement Anticipant une sortie progressive des seniors, le gouvernement a d'ores et déjà donné de nouvelles directives aux gestionnaires des 52 établissements concernés. Objectif: prévenir la formation de nouveaux clusters.

Un palmarès dont l'Hospice du Pfaffenthal ressort en tête. Ainsi ''seulement'' 5% de ses retraités atteints par la covid ont perdu la vie, quand ailleurs le ratio a parfois dépassé les 35%. Une situation tragique qui a notamment fortement endeuillée la Résidence du Parc Ronnwiss à Rodange, l'Haaptmann's Schlass de Berbourg ou encore la maison Schlassbléck de Vianden. Ce qui peut tout autant tenir de l'état de santé préexistant des résidents que de l'organisation sanitaire mise en place.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.