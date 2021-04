Lancé en juin 2020, le programme de soutien "Restart Sports" a depuis bénéficié à de nombreux clubs. Il est vrai que la crise covid affecte et aussi réduit le nombre de licenciés et de spectateurs, et donc les recettes pour les différentes disciplines.

Déjà 3,3 millions d'aides pour les clubs sportifs

Lancé en juin 2020, le programme de soutien "Restart Sports" a depuis bénéficié à de nombreux clubs. Il est vrai que la crise covid affecte et aussi réduit le nombre de licenciés et de spectateurs, et donc les recettes pour les différentes disciplines.

En annonçant un plan de relance pour les clubs luxembourgeois, le ministre des Sports mentionnait la «grande incertitude planant sur la reprise éventuelle des activités». Dix mois plus tard, Dan Kersch (LSAP) pourrait ressortir la même formule tant la pratique reste limitée. Et il en sera ainsi, au moins, jusqu'au 25 avril prochain a décidé la Chambre. Aussi, en ces temps difficiles, le soutien du programme Restart Sports est-il essentiel aux clubs sportifs.



«Un plan établi dans l'urgence» Président du Comité olympique et sportif luxembourgeois depuis 2012, André Hoffmann se réjouit du retour de la pratique sportive au pays mais il regrette la manière dont le projet «Restart Sport» a été mis en place.

Sur l'enveloppe de 5 millions d'euros d'aides initialement annoncée, déjà 3,3 millions ont été distribués. Un million d'euros avait déjà été dépensé à ce titre en octobre dernier. Le chiffre total a été confirmé, mercredi dans une réponse parlementaire adressée aux députées Chantal Gary et Stéphanie Empain (Déi Gréng) venues prendre le pouls du milieu sportif.

La crise sanitaire se poursuivant, le ministre envisage même de siffler une seconde mi-temps : «Il n’est, à l’heure actuelle, pas exclu qu’un deuxième plan de relance soit lancé». Car même si les clubs ont pu reprendre, sous conditions, certaines formes d'entraînements, le virus a fait des dégâts. Moins de licenciés, plus de compétitions, spectateurs exclus de rares rencontres organisées : les trésoriers des clubs affiliés aux 64 fédérations sportives du pays restent à la peine, plus d'un an après l'apparition du covid dans le quotidien luxembourgeois.

Entre les 20 euros octroyés par licence signée, les 5.000€ pouvant être demandés pour l'acquisition de nouveaux matériels ou la participation (de 50.000€ maximum) aux frais de nouvelles constructions, de modernisation et de rénovation d’infrastructures sportives, majoritairement en plein air, Restart Sports ciblait large. Et si nouveau dispositif il doit y avoir, Dan Kersch entend s'appuyer sur les résultats de l'étude menée par la Lunex University sur les impacts de la crise pour définir d'autres pistes d'assistance aux clubs, aux asbl mais aussi aux communes.

Un Spillfest digital et rallongé

Parmi les lueurs d'espoir, le ministre des Sports évoque aussi la tenue possible du traditionnel Spillfest, le 13 mai prochain. Cette grande fête présentant les nombreuses disciplines pourrait à nouveau se tenir mais, épidémie oblige, il se peut que la 39e édition du rendez-vous prenne une forme particulière.

Ainsi le comité olympique et sportif envisage-t-il de mettre en place «un concept digital avec des activités sous forme d’ateliers sportifs virtuels», envisage le ministère. Au-delà de la seule journée du jeudi de l'Ascension, le Spillfest 2021 pourrait assurer de la visibilité aux différentes pratiques physiques du 13 mai au 31 juillet.

