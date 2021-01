Depuis 2016, le programme "one2one" propose de doter d'une tablette chaque élève de lycée. Plus qu'utile cette semaine notamment, alors que tous les scolaires sont à nouveau invités à suivre les cours depuis la maison.

Luxembourg 2 min.

Déjà 26.500 iPads à disposition des lycéens

Patrick JACQUEMOT Depuis 2016, le programme "one2one" propose de doter d'une tablette chaque élève de lycée. Plus qu'utile cette semaine notamment, alors que tous les scolaires sont à nouveau invités à suivre les cours depuis la maison.

C'est peu dire que la vie scolaire a été bousculée ces derniers mois. Impactés dès mars dernier, les élèves ont vécu ces derniers mois entre confinement obligatoire, cours à distance, retour en présentiel et, depuis ce lundi, place au 100% home-schooling pour l'ensemble des élèves du pays pour une semaine a minima. Mais pour la plupart des lycéens, pas la peine de solliciter l'ordinateur familial. En effet, l'enseignement peut être suivi via les tablettes dont le ministère de l'Education nationale ne cesse d'augmenter la diffusion.

Rien que pour 2020, 10.603 iPads ont ainsi été attribués en secondaire. De fait, le ministère de l'Education nationale estime à 20.000 jeunes lycéens disposant d'une tablette alors que leurs professeurs proposent des cours et des devoirs à distance.

Ainsi, depuis 2016, le Luxembourg a initié le programme «one2one». Chaque établissement secondaire doit ainsi non seulement doter chacun de ses élèves d'une tablette mais aussi travailler à un programme pédagogique adapté au support électronique. Et à raison de 460 euros TTC l'iPad offert (avec housse-clavier, pen et accessoires), l'investissement est conséquent pour les services du ministre Claude Meisch (DP). Sachant que pour le bénéficiaire, la dotation est gratuite (au même titre que les manuels scolaires).

Rien que pour 2020, un budget de 4,8 millions d'euros a été consacré pour cette attribution de nouvelles tablettes. Une somme qui ne tient pas compte de l'achat des licences achetées (toujours par le ministère de l'Education) pour que les lycéens puissent disposer des logiciels indispensables à leur formation. Ainsi, faut-il compter chaque année avec 2,5 millions d'euros pour le seul achat des licences et antivirus.

578 élèves infectés au covid-19 à la veille des vacances Alors que les écoles resteront fermées à la rentrée de janvier, le virus continuait de se propager sur les bancs de l'école quelques jours avant les fêtes de fin d'année. Entre le 14 décembre et le 20 décembre, pas moins de 640 cas ont été recensés, dont 64 enseignants.

S'appuyant sur une base de logiciels Microsoft, les tablettes proposées disposent également de programmes spécifiques au système d'enseignement luxembourgeois. Comme ce «Digital classroom Lëtzbuerg» qui permet aux professeurs et aux élèves de se contacter, en groupe ou individuellement, mais offre également près de 280 térabits d'espaces de stockage pour que chacun puisse télécharger ses leçons ou ses exercices (faits ou à faire).

Pour l'heure, il n'est pas question de faire disposer des mêmes avantages l'enseignement fondamental. Et aucune instruction n'est donnée en ce sens aux communes. La loi actuelle ne permettant pas au ministère de l'Education d'accorder des subsides ou prendre en charge l'acquisition des équipements informatiques des écoles fondamentales. Ces dernières ont, toutefois été dotées de matériel informatique tout spécialement destiné à permettre une première initiation des élèves au coding.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.