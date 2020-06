Ces cinq dernières années, l'Administration de la gestion de l'eau aura eu connaissance de 441 cas de pollution de cours d'eau. Et rien qu'en 2019, plus de la moitié des auteurs de ces dégradations auront pu être identifiés et donc payé pour la réparation des dégâts environnementaux.

Déjà 190 pollueurs de rivière mis à l'amende

Verre à moitié vide : année après année, le nombre de pollutions de cours d'eau au Luxembourg ne cesse de progresser. Verre à moitié plein, le total de responsables identifiés va lui aussi crescendo.Mais à chaque épisode, c'est la même désolation qui refait surface. Ainsi, ce fut encore le cas le 13 mai dernier quand une nouvelle pollution a été signalée sur les eaux de la Millebaach, à hauteur de la Potaschberg. Mais cette fois encore, l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) a su mettre un nom sur l'origine de la dégradation. En l'occurrence, une société de construction qui pompait les eaux de fouille d’un chantier dans une canalisation se rejetant dans le cours d’eau...

Sitôt identifié le responsable a cessé sa manœuvre. Mais mieux encore, avec l'application du principe "pollueur-payeur", ce sera à l'entrepreneur de financer la renaturation du cours d'eau, si besoin. Car même si dans le cas présent, le rejet ne consistait qu'en boues et sédiments (et non une pollution chimique), dégâts il peut y avoir, comme l'a rappelé la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng), mardi, aux députés Gusty Grass et Carole Hartmann (DP) qui se préoccupaient du sort du cours d'eau.

Ainsi, au fil du temps, l'Administration de la gestion de l'eau se montre-t-elle de plus en plus efficace dans la découverte des coupables d'atteintes à l'environnement. En cinq ans, elle a même multiplié par 2,6 le nombre de "coupables" identifiés. Que ce soient des particuliers, des entreprises ou même des acteurs publics. On se souvient ainsi de l'été 2019 où un problème à la station d'épuration de Beggen (Ville de Luxembourg) avait causé une pollution de l'Alzette, ou encore de la détérioration de la Chiers à l'occasion du gigantesque incendie de Kronospan à Sanem (puis d'un double dysfonctionnement cette année) ou des eaux de la Sûre après le feu à l'usine Euro-Composites. Et ce ne sont là que quelques exemples, hélas.

Dernier épisode en date Lundi soir, des pêcheurs ont vu une mousse blanchâtre apparaître sur les eaux de la Sûre, à Echternach. Celle-ci provenant d'une évacuation reliée à la zone industrielle.

Carole Dieschbourg avait promis de s'attaquer à la problématique, notamment concernant les rejets des stations d'épuration. Il faudra faire plus si le Luxembourg veut préserver la qualité de ses cours d'eau. Ainsi, la première cause de désagrément dans les rivières et ruisseaux est-elle à trouver dans la présence d'huiles, dans près d'un tiers des cas de pollutions référencés par l'Agence de la gestion de l'eau.





