Pour l'instant, les dosettes arrivent plus vite qu'elles ne sont distribuées. Mais les autorités doivent gérer le stock pour assurer le rappel de vaccination trois semaines après la première injection.

Déjà 15.775 vaccins reçus au Grand-Duché

Au lendemain de Noël, Xavier Bettel avait tenu à être présent à l'arrivée des premières doses vaccinales anti-covid. En ce 26 décembre, le Premier ministre voyait débarquer au Luxembourg 9.700 doses fournies par l'usine belge de Pfizer/BioNTech. Deux jours plus tard, le pays pouvait débuter sa campagne d'injection. Et à ce jour, le ministère de la Santé assure que déjà 1.943 hommes et femmes ont pu être ''piqués''.

Lundi, le Grand-Duché a été le premier pays de l'UE livré avec le vaccin Moderna désormais autorisé. Soit 1.200 doses nouvelles, produites en Suisse. Ce même 11 janvier, les autorités sanitaires ont également réceptionné un second envoi Pfizer. De quoi faire grossir le stock de 4.875 vaccins supplémentaires.

Au total, alors que les hôpitaux ont débuté la vaccination en interne de leurs personnels soignants et encadrants, le pays peut donc compter sur 15.775 doses injectables. De quoi pour l'instant débuter l'immunisation d'un peu moins de 8.000 personnes. En effet, Paulette Lenert et ses services préfèrent encore jouer la carte de la prudence et conserver le nombre de flacons nécessaires à la seconde vaccination qu'imposent les formules développées par Pfizer (au bout de 21 jours) et par Moderna (après 28 jours).

Au cours de sa dernière conférence de presse, la ministre de la Santé luxembourgeoise avait ainsi précisé qu'il n'était pas question, pour l'heure, d'allonger le délai entre les deux piqûres préventives. Cela alors que plusieurs Etats ont choisi de repousser de plusieurs jours le rappel conseillé par les deux laboratoires pharmaceutiques retenus en Europe.

Un choix alors même qu'une diffusion large et rapide se fait pressante, le Luxembourg déplorant 535 victimes en lien avec l'épidémie de coronavirus et ayant déjà enregistré quelque 48.181 cas de contamination. Un bilan loin d'être définitif, Paulette Lenert n'hésitant plus à évoquer une possible reprise des infections pour une troisième vague.





