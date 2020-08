Déjà 12.000 vouchers touristiques utilisés

Les bons de 50 euros diffusés par le ministère du Tourisme commencent à porter leurs fruits. Même s'ils restent valables jusqu'en décembre, c'est bien maintenant que leur effet levier est attendu dans les hôtels, campings et gîtes du pays.

Patrick JACQUEMOT Les bons de 50 euros diffusés par le ministère du Tourisme commencent à porter leurs fruits. Même s'ils restent valables jusqu'en décembre, c'est bien maintenant que leur effet levier est attendu dans les hôtels, campings et gîtes du pays.

Décidément, pour le secteur touristique, cet année 2020 n'a rien de simple. Un confinement au printemps, des règles sanitaires strictes pour l'été et maintenant... une canicule! Mais dans ce paysage morose, une éclaircie : les vouchers mis en place pour inciter résidents et frontaliers à passer une partie de leurs vacances au Luxembourg. Un effort gouvernemental de 3,5 millions d'euros qui commence à profiter aux acteur de l'accueil.

Ainsi, le ministre du Tourisme Lex Delles (DP) et ses services ont-ils déjà eu près de 12.000 retours de bons de la part d’hôteliers, gérants de camping, propriétaires de gîtes ou directeurs d'auberge de jeunesse où ces vouchers ont été utilisés. Des professionnels qui recevront donc en retour de l'Etat le remboursement des 50 euros. Ne reste plus qu'à attendre que les 688.000 autres vouchers distribués ne trouvent leur usage.

Ce premier bilan satisfait le ministère du Tourisme. En quelques semaines, la formule -simple et tentante- a visiblement fait mouche auprès d'un public qui n'aurait pas forcément passé une nuitée (ou plusieurs) ici ou là au Grand-Duché. «Il est encore très tôt pour faire une analyse, on verra cela pour la rentrée. Mais ce démarrage est encourageant», témoigne un proche de l'initiative.

Le Nord en tête

Valables pour tout résident de plus de 16 ans et chaque travailleur frontalier, les bons ont maintenant été entièrement émis. Ils resteront valables jusqu'à la fin de l'année, mais c'est bien entendu durant la belle saison que leur emploi est le plus attendu. «Il faudra que l'on analyse les préférences des utilisateurs des vouchers, pour voir si cette action a bien profité à tout un secteur, à l'ensemble du territoire», avance le ministère. Car, à première vue, les structures d'hébergement du Nord attireraient plus que leurs homologues du Sud du pays. Site naturel vs patrimoine historique, le premier l'emporte pour l'instant.

Reste qu'entre le Vëlosummer 2020 et l'ouverture de 270 km supplémentaires de pistes cyclables, le lancement d'une chasse au trésor inédite, l'initiative «Move, we carry» ou encore les nouvelles aides annoncées pour 3 millions d'euros, le secteur du tourisme n'aura pas été l'oublié de la crise. A chacun de se montrer solidaire en allant découvrir les beautés du «Vakanzdoheem» maintenant.

