Deidre Du Bois candidate au Conseil d'État

Le Comité exécutif de Déi Gréng propose que l'avocate de 48 ans remplace René Kollwelter au Conseil d'Etat.

(LW). - L'avocate Deidre Du Bois, 48 ans, devrait succéder à René Kollwelter, qui quitte le Conseil d'Etat. Le comité exécutif de Déi Gréng a pris sa décision mercredi soir, comme le parti l'avait annoncé.

Deidre Du Bois est née en 1971 à El Paso, au Texas. Porteuse de la double nationalité américaine et luxembourgeoise, elle est mariée et mère de deux enfants. Après des études de droit à l'université Panthéon/Assas, Paris II, elle est devenue avocate au Luxembourg en 1996 et associée du cabinet Dupong, Krieps, Du Bois & Dias Videira depuis 2001.

Elle est membre de la Commission consultative nationale des Droits de l'homme et du Comité consultatif national d'éthique pour les Sciences de la vie et de la santé, et exerce diverses fonctions au sein de l'Association du barreau.