Déi Lénk plaide pour le Fraestreik à la gare et en ville

Thomas BERTHOL Dans un communiqué, Déi Lénk apporte son soutien à la plateforme JIF qui organise la manifestation pour défendre le droit des femmes le 8 mars.

«Il ne peut être question pour nous d’exclure de manière systématique du centre de notre ville des manifestations organisées en concertation avec la police par des personnes qui en assument la pleine responsabilité.» C'est en ces termes que Déi Lénk critique dans un communiqué ce mercredi la décision des forces de l'ordre et de la capitale de limiter la manifestation du 8 mars dans le périmètre prévu pour les manifestations anti-covid.



Le mouvement féministe dénonce une punition injuste La plate-forme JIF (Journée internationale des Femmes) se dit choquée ce lundi que la manifestation pour le droit des femmes le 8 mars doit se tenir dans le périmètre attribué aux manifestations anti-covid.

Pour Déi Lénk, l'argument d’un «périmètre de sécurité» éloigné du centre-ville ne tient pas en rappelant les manifestations précédentes de la plateforme JIF en 2020 et 2021 qui n'ont posé «aucun problème». Les conseillers municipaux d'extrême gauche appellent la bourgmestre Lydie Polfer (DP) à autoriser le déroulement de la manifestation entre la gare et le centre-ville.

Sur les ondes de 100,7 ce mercredi, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a dit comprendre la «frustration» du mouvement féministe d'être cantonné au périmètre des manifestations anti-covid. Mais dans la situation actuelle, s'il était encore bourgmestre de la capitale, il aurait pris la même décision: «Nous ne pouvons pas dire telle manifestation est autorisée à se tenir ici et une autre ailleurs. Pour le moment, les manifestants anti-covid ne sont pas non plus violents, peut-être verbalement, mais pas dans la destruction de matériel. Ce dispositif est prévu pour garantir la sécurité des autres et des gens en ville le weekend, ça doit donc compter pour tout le monde.»

