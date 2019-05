Le parti de gauche a déposé une plainte auprès de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, suite au refus de la première chaîne télévisée du pays de diffuser ses messages électoraux, enregistrés en français.

Déi Lénk dénonce un «boycott» de la part de RTL

Voilà une campagne électorale pour les Européennes qui démarre sur les chapeaux de roues. Alors que depuis ce lundi 29 avril, les différents médias du pays diffusent des messages électoraux des partis en lice, une question parlementaire urgente de Déi Lénk vient mettre le feu aux poudres.

Le député David Wagner est ainsi monté au créneau en dénonçant un «boycott» des spots électoraux de son parti par la chaîne RTL, comme il le détaille également dans un message diffusé mercredi soir sur Twitter.

RTL refuséiert eis franséisch Spotts am Kader vun den #Europawalen2019 auszestralen. Domat gëtt den demokratesche Pluralismus beschnidden an déi offiziell Mediecampagne verléiert säin Zweck, nämlech d'Leit z'informéieren. Mir protestéieren dogéint https://t.co/MDWcR2bJ0Y #qp666 pic.twitter.com/vdf3NUPb1Z — déi Lénk (@dei_lenk) 30 avril 2019

Selon le dirigeant du parti de gauche, c'est la langue des messages électoraux qui aurait posé problème à RTL. «C’est tout simplement scandaleux. Comment une multinationale comme RTL peut-elle s’octroyer le droit de refuser des spots publicitaires pour les élections européennes sous prétexte que la langue choisie n’est pas le luxembourgeois?», s'interroge-t-il auprès du ministre des Médias, Xavier Bettel.

Une plainte a été déposée auprès de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA) qui a ouvert une enquête. De son côté, RTL s'est défendu ce jeudi matin par voie de communiqué.

Des règles «identiques pour tous»

«RTL a envoyé le 27 mars une fiche technique pour la radio et la télévision à l’ALIA, que cette dernière pouvait transmettre aux partis. Dans ces fiches, étaient spécifiés que les spots pour la radio et la télévision soient livrés en langue luxembourgeoise. Cette pratique existait déjà dans le passé et n’avait jamais été mise en question», pouvait-on y lire.

Le groupe souligne également que Déi Lénk n'est pas le seul parti visé dans cette affaire: le parti «Volt» a également réalisé ses spots en luxembourgeois, contrairement à la consigne demandée. «RTL ne s’oppose évidemment pas à l’utilisation d’autres langues dans les messages électoraux officiels, mais est d’avis que les règles doivent être identiques pour tous les partis», appuie le groupe.

