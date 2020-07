Politique gouvernementale «sans fil rouge» depuis le déconfinement, communication défaillante et confiance rompue avec l'opposition. Les parlementaires de la Gauche n'y vont pas de main morte au moment du bilan.

Déi Lénk critique un gouvernement éparpillé

(MF avec Annette Welsch) – Grâce au parti libéral, la coalition gouvernementale DP-LSAP-Déi Gréng avait le vent en poupe pour sa gestion de la crise sanitaire début juillet. Mais l'état de crise appartient au passé, le coronavirus oublie de d'essouffler et les poumons sont gonflés à bloc dans les rangs de l'opposition. Ce jeudi après-midi l'adoption de la nouvelle loi-covid est passée à deux doigts d'un échec !

Au premier rang, le CSV a sifflé la fin de l'union nationale il y a deux jours et ce jeudi, déi Lénk n'a pas ménagé non plus le gouvernement Bettel-Kersch-Bausch au moment de dresser le bilan de la session parlementaire. Marc Baum a critiqué le gouvernement pour sa politique d'information défaillante lors de la crise, qui ne se serait améliorée que récemment.

«Une crise est toujours le moment où l'exécutif prend la main mais nous n'en apprenions pas davantage que la presse», a assuré le député de gauche. En commission parlementaire de la santé, les réponses du Premier ministre et la ministre de la Santé étaient évasives. Y compris après l'état urgence, rapportent Déi Lénk.

S'il a fait comprendre que voter l'état d'urgence en début de crise était irrémédiable, Marc Baum ne porte pas les lois-covid dans son cœur : «Nous les avons critiqué dès le début parce qu'elles ont été écrites à la hâte et sont donc techniquement mauvaises». Et il veut pour exemple que les copier-collers ont mené vers l'écueil qui conduira à l'effacement de toutes les données qui ont été collectées pendant la crise d'ici le 24 septembre.

«Les anciennes recettes restent valables même si cette pandémie a clairement montré qu'un changement de système est nécessaire» Déi Lénk

Particulièrement dans l'œil de la Gauche était la confusion de la politique gouvernementale pendant le déconfinement. «Chacun fait ce qu'il veut dans son ministère et fait porter la responsabilité sur les autres. Le ministère de la Santé assume un rôle pluridisciplinaire et engage, par exemple, une personne responsable pour les communes. Après quatre mois, le gouvernement découvre les communes», s'amuse Marc Baum. Lâchant au passage un coup de griffe au ministères de l'Intérieur et de la Famille, remarqués pour leur silence durant la crise.

Déi Lénk s'est montré particulièrement amère par l'adoption de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'UE (CETA) par la majorité gouvernementale qui est «ni social et ni écologique» le 7 mai, c'est-à-dire en plein état d'urgence. Une «mauvaise décision» qui a empêché toute manifestation publique et qui a «définitivement brisé la confiance entre l'opposition et le gouvernement».

Par la voix de David Wagner, le parti d'opposition regrette que les entreprises bénéficient d'aides sans pour autant renforcer le pouvoir d'achat de leurs salariés: «Les anciennes recettes restent valables même si cette pandémie a clairement montré qu'un changement de système est nécessaire». À terme, estime déi Lénk, cette approche «aggravera également la crise du logement pour les ménages à faibles revenus qui auront des difficultés à rembourser leurs prêts ou à payer leur loyer».

A noter que les deux protagonistes du jour, Marc Baum et David Wagner, laisseront leurs sièges à Nathalie Oberweis et Myriam Cecchetti qui, suivant le principe de rotation de déi Lénk, prendront la relève au milieu de la prochaine session parlementaire. Probablement autour de mai 2021.

