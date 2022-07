Le parti Déi Lénk de la capitale déplore le manque de verdure sur la nouvelle N3 et appelle le ministre de la Mobilité François Bausch à y remédier rapidement.

Déi Lénk critique le manque de verdure pour la nouvelle N3

A l'occasion de l'inauguration ce dimanche après-midi du «boulevard de Kyiv», le parti Déi Lenk de la capitale a vivement critiqué cet aménagement urbain. La raison ? Le parti de gauche dénonce dans un communiqué le manque de verdure sur le tronçon de la nouvelle N3 entre le pont Buchler et le lycée technique de Bonnevoie.

«Aucun arbre, aucun arbuste n'est pour le moment présent près des trottoirs et cela ne semble pas non plus être prévu. On se demande comment il est possible, en cette période de changement climatique comportant des étés de plus en plus chauds, que les responsables de l'administration des Ponts et chaussées n'aient pas prévu dans leur planification la végétation nécessaire et tout à fait réalisable», déplore la section locale Déi Lénk à Luxembourg-ville.

La nouvelle entrée de la capitale

Le parti appelle le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi gréng) à remédier au plus vite à cette situation. Sollicité, Guy Foetz, conseiller communal Déi Lenk à Luxembourg-ville, rappelle qu'il s'agit d'une route nationale qui relève donc de la responsabilité de l'administration des Pont et Chaussées, donc également du ministère de la Mobilité et pas de la Ville de Luxembourg. «J'étais moi-même sur place et j'étais étonné de voir que sur les trottoirs rien n'a été prévus pour les arbres. J'espère que ça changera», indique Guy Foetz.

D'ici 2023, la N3 devrait servir de nouvelle entrée dans la capitale, et contribuer à délester l'actuelle route de Thionville en réorganisant le trafic en direction du sud. Elle reliera la gare centrale, via Bonnevoie, à Howald sur la commune d'Hesperange.

Le tramway longera lui aussi un tronçon limité du boulevard de Kyiv. Il mène de la gare centrale au pont Buchler, rénové et élargi de 19 mètres, permettant de relier les quartiers Bonnevoie et Gare. Ce nouveau tronçon se termine au lycée Bonnevoie.

