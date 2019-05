«La liberté d'expression n'est pas une "question technique"!», répond déi Lénk à RTL Group dans l'affaire des spots de campagne censurés parce qu'ils sont formulés en français. Xavier Bettel ne répond pas vraiment aux questions du parti de gauche.

Déi Lénk contre-attaque, Bettel au-dessus de la mêlée

Maurice FICK

Deux des six spots de campagne de déi Lénk pour les élections européennes ne sont pas diffusés depuis le lundi 29 avril 2019 du fait qu'ils sont formulés en langue française et sous-titrés en luxembourgeois. L'ennui, comme l'a expliqué RTL Group dans un communiqué daté du 1er mai 2019, est que «les deux spots n'étaient pas conformes aux règles».



déi Lénk dénonce un «boycott» de la part de RTL Le parti de gauche a déposé une plainte auprès de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, suite au refus de la première chaîne télévisée du pays de diffuser ses messages électoraux, enregistrés en français.

Dans les fiches techniques transmises par RTL Group à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA), il est spécifié que «les spots pour la radio et la télévision, soient, comme lors des campagnes précédentes, livrés en langue luxembourgeoise. Cette pratique existait déjà dans le passé».

Ce n'est pas à RTL Group de redéfinir les règles du jeu politique au Luxembourg

Déi Lénk est «consterné par cette réponse, qu'il juge inadmissible» et contre-attaque. Car «la liberté d'expression n'est pas une "question technique"!», pose le parti de gauche dans un nouveau communiqué daté de ce jeudi 2 mai dans l'après-midi. En clair, le groupe médiatique ne peut utiliser des fiches techniques pour restreindre l'usage des trois langues officielles au Luxembourg.

Le gouvernement «ne commente pas»



«Ce n'est pas à une multinationale, dont le principal objectif est le profit financier et dont la légitimité démocratique est nulle, de redéfinir les règles du jeu politique au Luxembourg», balance déi Lénk. Le parti juge la restriction «discriminatoire à l'égard des candidats» car elle leur enlève «de fait leur droit de vote passif en les privant du droit de s'exprimer», ce qui est «contraire au principe d'égalité entre citoyens».



Le caractère urgent de la question parlementaire adressée le 30 avril 2019 par les deux députés déi Lénk, Marc Baum et David Wagner au ministre des Médias, a bien été reconnu mais dans sa réponse, Xavier Bettel, se place au-dessus de la mêlé en arguant que «l'ALIA - comme acteur indépendant et autonome - a agi comme interlocuteur exclusif des partis politiques et des médias concernés pour l'organisation et les modalités de la campagne médiatique pour les élections européennes 2019. Il n'appartient pas au gouvernement de commenter les négociations et les échanges d'une instance indépendante.»

C'est d'ailleurs la première fois que l'organisation de la campagne électorale, les négociations entre les partis politiques et les médias concernés, et les critères ont été confiés à l'ALIA.

La question des langues à renégocier



Quant aux questions précises de déi Lénk sur la diversité linguistique, elles restent sans vraie réponse. Xavier Bettel ne dit pas s'il estime qu'«une telle décision d'exclure de la diffusion des candidats s'exprimant en langue française, langue officielle du Luxembourg, soit conforme à la législation et à l'esprit européen».

Ni d'ailleurs s'il juge légitime, «de surcroît lors d'une campagne électorale européenne, qui est par définition ouverte aux citoyens non-Luxembourgeois d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de limiter la diffusion de spots électoraux à une seule des langues officiellement reconnues au Luxembourg».

Ces inquiétudes «seront examinées et feront partie des discussions avec CLT-UFA/RTL dans le cadre de la renégociation du contrat de concession prévue par l'accord de coalition», rassure le ministre des Médias après avoir précisé que le contrat actuellement en vigueur (2007-2020) «ne contient pas d'obligations sur la diffusion de spots électoraux et ne donne pas d'indication sur la diversité linguistique».



Dans un message vidéo publié via Twitter, mercredi 1er mai 2019 au soir, les députés David Wagner et Marc Baum expliquent en luxembourgeois pourquoi ils ont déposé réclamation auprès de l'ALIA.

RTL refuséiert eis franséisch Spotts am Kader vun den #Europawalen2019 auszestralen. Domat gëtt den demokratesche Pluralismus beschnidden an déi offiziell Mediecampagne verléiert säin Zweck, nämlech d'Leit z'informéieren. Mir protestéieren dogéint https://t.co/MDWcR2bJ0Y #qp666 pic.twitter.com/vdf3NUPb1Z — déi Lénk (@dei_lenk) 30 avril 2019





