Déi jonk Gréng: de la tripartite à la quadripartite ?

La constellation tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat doit être repensée et élargie à d'autres acteurs, affirme la section jeunesse de Déi Gréng.

(FJ) - Une tripartite à quatre ou à cinq ? La constellation actuelle doit être remise en question et examinée pour savoir si elle répond encore aux exigences actuelles, peut-on lire dans un communiqué de presse de Déi jonk Gréng publié jeudi à propos de l'accord tripartite récemment signé. La section jeunesse du parti se dit satisfaite de l'accord d'un montant de 850 millions d'euros, poursuit le communiqué, mais le gouvernement doit veiller à ce que le cycle tripartite soit renforcé à l'avenir «dans l'intérêt des générations futures». Et ce, dans le but de «moderniser durablement le dialogue social».

D'où la proposition de Déi jonk Gréng : intégrer aussi bien les organisations environnementales que les organisations sociales dans les négociations. Cela doit permettre d'éviter que les intérêts des personnes à faible revenu et la crise climatique ne soient «que marginalement abordés».

Réforme de la tripartite : Xavier Bettel est sollicité

C'est également la conclusion à laquelle est parvenue la Cour des comptes dans son avis sur le budget national de cette année. La Cour des comptes cite à cet égard : une implication des associations environnementales dans le cadre de la tripartite aurait peut-être permis de donner plus de poids à la protection de l'environnement et du climat dans les négociations. Le Mouvement écologique (Mouveco) soutient également cette demande et l'a déjà abordée dans le cadre des derniers accords tripartites.

Nous attendons donc toujours du gouvernement et des partenaires sociaux un débat sans tabou sur l'avenir de la tripartite. Communiqué de presse Déi jonk Gréng

Déi Jonk Gréng attendent désormais «de la part du gouvernement et des partenaires sociaux un débat sans tabou sur l'avenir de la tripartite». En tant que ministre responsable de la convocation de la tripartite, c'est au premier ministre Xavier Bettel (DP) qu'il revient de mettre en place une réforme du «Comité de coordination tripartite».

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

