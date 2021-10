Que ce soit en matière de santé ou de sécurité, le parti de la coalition souhaite que la deuxième moitié de la législature soit consacrée à la mise en place de mesures vouées à anticiper les situations de crise. Une approche en opposition «aux politiques répressives en cours depuis 40 ans».

Luxembourg 4 min.

Rentrée parlementaire

Déi Gréng mise avant tout sur la prévention

Que ce soit en matière de santé ou de sécurité, le parti de la coalition souhaite que la deuxième moitié de la législature soit consacrée à la mise en place de mesures vouées à anticiper les situations de crise. Une approche en opposition «aux politiques répressives en cours depuis 40 ans».

(Jmh avec Marc Schlammes) - Pour sa rentrée parlementaire officielle, les députés Déi Gréng n'avaient pas choisi son lieu de présentation au hasard. Car c'est au cœur de Bonnevoie que Josée Lorsché, chef de la fraction écologiste, a choisi de présenter ses priorités pour cette session parlementaire. Avec un mot d'ordre: montrer qu'une autre voie est possible. Alors que le quartier est dépeint par la majorité DP-CSV de la capitale comme un quartier aux difficultés croissantes - tout comme celui de la Gare -, les élus Déi Gréng y voient un «laboratoire de la diversité».

Discussions mais pas de solutions en conseil communal Les élus de la capitale ont à nouveau évoqué, lundi, la nécessité ou pas de faire appel à des patrouilles privées dans les rues de Luxembourg. Des débats mais sans réelles avancées.

Si Josée Lorsché ne nie pas «les problèmes sociaux existants», elle y voit surtout le résultat des erreurs réalisées par le passé, avec des politiques basées principalement sur la réaction et non l'anticipation. Une approche que les écologistes souhaitent renverser, les récents débats autour de la sécurité dans la capitale démontraient l'échec «des politiques répressives en cours depuis 40 ans», selon Stéphanie Empain (Déi Gréng), présidente de la commission Sécurité intérieure. En lieu et place d'une «politique symbolique de maintien de l'ordre» comme le réclame le CSV, le parti de la coalition préfère «laisser parler les faits».

Des policiers amenés à être de plus en plus visibles Face au sentiment d'insécurité d'une partie de la population, le ministre de la Sécurité intérieure a présenté lundi la nouvelle organisation des forces de l'ordre qui doit aboutir à une plus forte présence policière. Un dispositif qui entre en application dès ce lundi dans la capitale.

Comprenez que Déi Gréng préfère une politique basée notamment sur la prévention que sur la seule répression. Et donc un soutien clair et ferme à la ligne mise en place par Henri Kox (Déi Gréng), ministre de la Sécurité intérieure. Pour pouvoir mener à bien ce changement de paradigme, les élus entendent donner les moyens matériels et humains à la police «qui doit aujourd'hui supporter les conséquences des échecs d'hier». Référence au recrutement en cours de 600 nouveaux fonctionnaires et 240 agents civils et la réorganisation en cours dans la capitale afin d'améliorer la visibilité auprès du grand public.

«Les bodycams peuvent aider à désamorcer les situations» Lors de son discours tenu mardi à l'occasion de la Saint-Michel, le directeur général de la police n'a pas caché sa volonté de voir se mettre en place le dispositif qui reste à l'étude depuis 2018. Un message direct à destination d'Henri Kox, son ministre de tutelle.

La demande appuyée du directeur général de la police de voir rapidement l'introduction des bodycams dans l'arsenal des agents de terrain n'est pas renvoyée directement dans les cordes. Pour Stéphanie Empain, ce dispositif pourrait effectivement «contribuer à la désescalade en cas d'urgence» et «servir de preuve importante rétrospectivement», mais leur utilisation doit être organisé via un cadre juridique «correct».

Cette faille covid venue fragiliser les adolescents L'impact de la crise sanitaire continue à peser sur les 12-19 ans. Selon un rapport de l'Unicef, la santé mentale des jeunes Luxembourgeois n'en finit d'ailleurs pas de s'aggraver, mais les solutions de prise en charge manquent encore.

L'approche préventive doit également prévaloir en matière de politique de santé, sur laquelle Déi Gréng entend mettre l'accent au cours de cette deuxième moitié de législature. Dans ce contexte, la mesure que souhaite mettre en place les élus tient dans l'instauration d'un bilan de santé annuel gratuit pour chaque citoyen. Une conséquence indirecte de la pandémie dont le poids «continue de peser sur la santé mentale», note Marc Hansen (Déi Gréng). Là encore, les élus écologistes entendent donner les moyens de cette politique en augmentant les personnels et les moyens dédiés.

Le remboursement des psychothérapies attendra encore La CNS et les représentants des professionnels de santé ne reprendront qu'à la fin septembre les négociations sur la prise en charge à 100% des thérapies. Pour l'instant, les détails des débats restent confidentiels.

Particulièrement pour les services psychiatriques et la psychothérapie. Raison pour laquelle les élus écologistes plaident pour qu'un accord rapide intervienne autour de la question du remboursement des thérapies. Et que l'Etat joue non seulement un rôle plus important dans la gestion stratégique des hôpitaux mais qu'«une stratégie cohérente orientée vers les besoins des soins médicaux» soit mise en oeuvre.

Le budget de l'Etat reprend des couleurs A deux semaines d'annoncer ses propositions de budget 2022, le ministre des Finances dresse un tableau plutôt rassurant de la situation des comptes publics. Avec toutefois une dette publique annoncée à 17,9 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de l'année.

A quelques jours de la tenue du discours sur l'état de la Nation et la présentation du budget, François Benoy (Déi Gréng) assure que «l'heure n'est pas à l'austérité», même si des économies pourraient être réalisées au travers des «nombreux avantages fiscaux» qui représenteraient un manque à gagner pour l'Etat de plus d'un milliard d'euros chaque année.

Un toilettage de la taxe foncière se prépare Pour freiner la spéculation sur les terrains à bâtir, le gouvernement pourrait finalement lancer une nouvelle mesure fiscale. Le Premier ministre devrait en faire l'annonce dans son prochain discours sur l'état de la Nation.

Si la grande réforme fiscale ne devrait pas voir le jour d'ici 2023, la fraction écologiste espère «une réforme de l'impôt foncier» et «l'introduction d'une taxe sur les terrains non construits et les logements laissés vacants». Comme les Jong Gréng, les élus plaident également pour la suppression pure et simple de l'amortissement accéléré et fondent de grands espoirs sur la relance du Pacte logement, qui confère une responsabilité particulière aux communes.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.