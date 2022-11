Les opposants assumés des Verts réfléchissent à la question de savoir si la culture du débat politique dégénère en une campagne de haine ciblée contre un parti.

Une autoréflexion de la politique

Déi Gréng face aux campagnes de dénigrement

Florian JAVEL

Laurent Mosar (CSV) ne déteste pas les Verts. Pour lui, le mot «haine» n'a pas sa place dans son dictionnaire - et encore moins en politique. «Si nous laissons la haine s'immiscer dans la politique, nous retournons à une époque dont nous ne voulons pas», répond le politicien du CSV quant à savoir s'il est un «détracteur des Verts». Cette même question, le Luxemburger Wort l'a posée à d'autres élus.

Fernand Kartheiser, porte-parole de l'ADR, s'est également montré indigné par la question posée: «Je ne déteste personne, je suis catholique». Il est juste de tendre un miroir à Déi Gréng et d'attaquer son idéologie. «Mais je ne pourrais pas vous citer une personne sur Terre que je déteste», ajoute-t-il.

Sven Clement, député du Parti pirate, estime qu'il ne s'agit pas de «haine», mais d'une simple critique politique à l'égard d'un parti qui «a sa raison d'être dans le paysage politique», mais dont le programme, «ne représente que très mal les gens»

Pas de détracteurs des Verts au Parlement? Laurent Mosar, Fernand Kartheiser, Sven Clement et Djuna Bernard (Déi Gréng) tentent une introspection sur leur propre style politique et se demandent si l'attitude de l'opposition à l'égard de Déi Gréng est symptomatique d'une culture du débat de plus en plus dure.

Le changement climatique ou le genre sont de nouveaux thèmes qui impliquent des changements. Certaines personnes ont peur du changement. Nos adversaires politiques exploitent sciemment ces peurs. Djuna Bernard (Coprésidente Déi Gréng)

«Certains politiciens n'ont pas honte de franchir les limites»

La coprésidente de Déi Gréng, Djuna Bernard, croit-elle vraiment les déclarations des trois députés selon lesquelles il n'y a pas de «haine» à l'égard de son parti au Parlement? «Non», répond la dirigeante d'un ton péremptoire. «Certains politiciens n'ont pas honte de dépasser les limites personnelles et de s'en prendre directement à nous. Il y a un fil rouge dans la communication de ces trois-là».

En effet, Laurent Mosar, par exemple, se fait de plus en plus souvent remarquer sur Twitter par ses escapades rhétoriques controversées sur la politique énergétique du parti frère allemand de «Déi Gréng»: «La France exporte de l'électricité nucléaire, l'Allemagne de la morale» est l'un de ses tweets critiques, qui a été «épinglé» en haut de son profil Twitter, facilement repérable - sans doute pour annoncer la couleur. Contre les Verts.

Après la victoire du parti post-fasciste «Fratelli d'Italia» lors des élections législatives italiennes fin septembre, Laurent Mosar se laisse également tenter sur Twitter par une pique en direction des partis verts: «Contrairement à l'Allemagne, les Verts ne jouent aucun rôle en Suède et en Italie. Là-bas, les gens ont sans doute compris ce que sont les Verts». Par ce tweet, le député CSV rend les Verts responsables du virage à droite que traverse actuellement l'Europe.

«Derrière les Verts, surtout en Allemagne, il y a beaucoup d'idéologie. Cela me dérange. Même si je suis pour une meilleure protection du climat», explique Laurent Mosar. Ceux qui défendent une «opinion déterminée», dit-il, sont combattus plus violemment. Il ne veut toutefois pas attiser la haine avec ses tweets. «Tout le monde peut être critiqué. Les Verts aussi. Je ne pense pas qu'ils jouissent d'un privilège particulier, celui d'être traités avec des gants de velours.»

Critique basée sur des faits ou populisme?

Sven Clement ne considère pas non plus que Déi Gréng soit victime d'une campagne de dénigrement. «Nous entendons constamment Déi Gréng nous dire à quel point nous nous trompons sur leur vision morale du monde. Ils ont enfourché un cheval moral pendant bien trop longtemps et pensent toujours que ce qu'ils font est la seule chose à faire», critique le député Pirate.

Depuis son entrée au Parlement, Sven Clément s'est régulièrement retrouvé dans la peau des Verts. Le plus souvent via les réseaux sociaux. En 2020, une vidéo des pirates sur la position de la précédente ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) concernant la chasse aux mouflons a toutefois suscité des critiques publiques. Des commentaires haineux, avec entre autres des menaces de mort à l'encontre de la ministre, sont restés visibles pendant des heures dans les colonnes de commentaires.

Ils jouent les pères la morale et pensent encore que ce qu'ils font est la seule chose moralement correcte. Sven Clement (Parti Pirate)

Depuis septembre, le ministre vert de l'énergie Turmes est désormais la cible privilégiée du Parti pirate. Après que le ministre a rejeté les accusations des pirates selon lesquelles il aurait permis aux compagnies pétrolières de notre pays d'augmenter leur marge brute sur leurs produits, les pirates ont de nouveau publié une vidéo satirique. Au centre : un ministre entouré de sacs d'argent - pensés comme des cadeaux aux grands groupes pétroliers.

Clement défend le style politique de ses vidéos. Selon lui, il est du devoir de l'opposition d'attirer l'attention du gouvernement sur ses erreurs - et ce, en se basant sur des faits. En tant que «petit parti d'opposition», cette communication est une «stratégie d'escalade» nécessaire. «Si nous ne réussissons pas dans les commissions et en séance plénière au Parlement, nous devons communiquer vers l'extérieur. Nous ne pouvons faire passer nos critiques correctement que si nous les vendons correctement. Ce qui passe par ces vidéos», explique Clément.

Le fait que les vidéos des Pirates soient «de mauvais goût» serait plutôt trouvé par des personnes qui ont «la même conviction que les Verts», ajoute Clement, qui souligne qu'il ne veut «définitivement pas vivre dans un monde où la critique basée sur des faits est directement interprétée comme de la haine».

Djuna Bernard (Déi Gréng): «Nous ne nous considérons pas dans un rôle de victime. Nous avons décidé de ne pas tout laisser nous arriver». Photo: Steve Eastwood / LW-Archiv

«La critique peut aussi être formulée de manière polémique»

Mais il n'y a pas que sur les réseaux sociaux que les fronts politiques se durcissent. Fernand Kartheiser hésite rarement à franchir les limites du politiquement correct dans ses discours au Parlement. Lors du débat sur le discours du Premier ministre Xavier Bettel sur l'état de la Nation, le député a attaqué Déi Gréng en l'accusant d'hypocrisie. Des enfants iraient «creuser dans des mines non sécurisées pour trouver du lithium afin de faire rouler les voitures électriques des Verts». Le député de l'ADR qualifie les nouvelles règles de déontologie dans le monde de l'art de «musellement comme au temps de l'Union soviétique».

L'homme politique d'ADR va-t-il trop loin? «Insulter personnellement les gens, ce n'est pas bien. Mais la critique politique est autorisée dans une démocratie», répond Fernand Kartheiser à la question. Selon lui, la critique peut aussi être formulée de manière polémique, mais elle doit rester fondée et vérifiable. D'autre part, la «polémique gratuite» n'est pas souhaitable, mais il voit dans sa critique de Déi Gréng «une demande légitime des citoyens qui souhaitent une politique qui défie l'idéologie dominante».

«Nous ne nous voyons pas dans un rôle de victime»

Djuna Bernard explique pourquoi Déi Gréng se retrouve régulièrement dans le collimateur de l'opposition par les thématiques de son parti : «Le changement climatique ou le genre sont de nouveaux thèmes qui impliquent des changements. Certaines personnes ont peur du changement. Nos adversaires politiques exploitent sciemment ces peurs». Le discours à l'égard des Verts est désormais marqué par «une énorme agressivité», souligne Bernard.

«Des affaires comme à Remich, il y en aura d'autres en 2023» À la demande de Jean-Paul Wiltz (Déi Gréng), Jaques Sitz (DP), le bourgmestre de Remich, a saisi la police afin d'effectuer des «vérifications d'adresse» de plusieurs conseillers communaux. À moins d'un an des élections, cela pose bien des questions...

Mais la critique, même acerbe, n'est-elle pas le rôle de l'opposition? «Bien sûr, mais les populistes se livrent à un jeu intelligent dans lequel une partie de la vérité est volontiers occultée», poursuit la députée. Bernard voit d'un œil critique les vidéos des Pirates partagées sur Instagram, dans lesquelles des déclarations d'hommes politiques - dont des Verts - sont reprises et tournées en ridicule. «C'est un instrument populiste de réduire des thèmes complexes à une déclaration dans une vidéo aussi courte. On fait ainsi de l'opposition, mais pas de manière constructive. C'est du populisme qui n'aide pas les gens».

Nous devons reconnaître qu'il y a une campagne de dénigrement à notre encontre, mais nous ne devons pas automatiquement endosser le rôle de victime pour autant. Djuna Bernard (Coprésidente Déi Gréng)

Dans la critique de Sven Clement, Laurent Mosar et Fernand Kartheiser selon laquelle les Verts échoueraient en raison de leurs exigences élevées, Bernard voit un court-circuit logique : «J'espère que tous les partis ont des exigences élevées pour eux-mêmes et pour leur idéologie». Le fait que les Verts soient toujours réduits à leurs exigences idéologiques serait un «calcul» de la concurrence politique, dans le but de nuire au parti. «Cela ne va probablement pas s'améliorer au cours de l'année électorale», pronostique Djuna Bernard.

Pour la coprésidente, une chose est donc sûre : oui, il y a une campagne de dénigrement contre les Verts. Et oui, il y a aussi des détracteurs des Verts au Parlement. Mais on ne veut pas se considérer comme des victimes. «Nous avons décidé de ne pas nous laisser faire. Nous devons reconnaître qu'il y a une campagne de dénigrement contre nous, mais nous ne devons pas pour autant nous glisser automatiquement dans un rôle de victime».

