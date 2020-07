Déi Gréng attend de reprendre la main

Juste avant la pause estivale et après une longue période de pandémie, qui les a desservis par rapport à leurs partenaires de coalition, les Verts sont plein d'espoir. Les thèmes qui leur sont chers devraient repasser côté soleil.

(MF avec Michèle Gantenbein) –Les Verts savent bien que leur image a pâti durant la pandémie, contrairement à leurs deux partenaires de la coalition gouvernementale, libéraux et socialistes, aux portefeuilles ministériels bien mieux exposés.

Après le DP et le LSAP, Déi Gréng ont dressé ce vendredi un riche bilan parlementaire, aussi bien à la Chambre des députés qu'à Bruxelles où siège Tilly Metz. Le vote de la loi sur la responsabilité civile en cas d'accident nucléaire ou le glyphosate - le Luxembourg a été le premier pays à le bannir - en sont les meilleurs exemples.

Par la voix de leur cheffe de fraction, Déi Gréng ont souligné le message délivré par leur chef de file et vice-Premier ministre, François Bausch. A savoir toute l'importance de poursuivre les investissements publics à un niveau élevé malgré la crise. Josée Lorsché a particulièrement mis l'accent sur les investissements dans le réseau ferroviaire. D'ici 2028, l'État devrait investir près de quatre milliards d'euros dans le rail. «Nous investissons dix fois plus par habitant dans le réseau ferroviaire que la France et six fois plus que l'Allemagne», a déclaré Mme Lorsché. Soit 448 euros par habitant et par an.

En raison de son orientation, le programme de relance du gouvernement pour relancer l'économie luxembourgeoise est salué par les Verts. Plan fondé sur le développement durable, la digitalisation et l'efficacité des ressources dans lequel les écologistes lisent l'annonce d'un changement de paradigme.

François Benoy, fraîchement désigné rapporteur du budget 2021, a déjà planché sur les points forts qu'il entend voir émerger dans l'orientation budgétaire: la solidité des finances publiques, la dimension sociale de la crise climatique et de nouvelles approches dans une politique budgétaire dont le but sera de répondre à une transformation structurelle de l'économie.

Alors que la réforme fiscale a été laissée en jachère par la pandémie, l'une des lois estampillées «vertes» les plus importantes, la loi sur la protection du climat, est actuellement décortiquée par le Conseil d'Etat. Rappelons qu'elle vise à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050.

La semaine prochaine, le ministre du Logement (et nouvellement promu ministre de la Sécurité intérieure), Henri Kox, présentera deux projets de son ministère: la réforme du Pacte logement et la loi sur les loyers. Les Verts sont partisans clairement d'une tarification du CO2 et d'une augmentation des accises sur l'essence et le diesel.

Les recettes devraient être utilisées pour réaliser la transition énergétique «sans produire de perdants et sans exacerber l'injustice sociale». Au sein de la majorité gouvernementale, on s'est accordé sur la nécessité de ces instruments. Reste à savoir comment ils seront mis en place.

