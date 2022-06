La Nuit du sport, un événement incontournable dans le domaine du sport loisir, revient le 11 juin avec sa 13e édition.

Luxembourg 2 min.

Des sports classiques et insolites

Découvrez près de 150 sports dans 43 communes le 11 juin

La Nuit du sport, un événement incontournable dans le domaine du sport loisir, revient le 11 juin avec sa 13e édition.

Après une version limitée due à la crise sanitaire en 2021, le retour à la normale de l'événement « La Nuit du Sport» témoigne d’un intérêt réémergent à organiser des activités sportives et ce, dans tout le pays. Un total de 43 communes, soit le nombre le plus élevé depuis le début de l’initiative, se sont inscrites pour mettre en place une soirée autour de la découverte de pratiques sportives sous le slogan «Maach mat a probéier aus!» (Faites un essai).



Du sport pour mettre le covid au tapis Pratiquer une activité physique régulière pourrait diminuer les symptômes d'une infection au coronavirus. Voilà ce que dévoilent les derniers résultats d'une étude du LIH publiés ce lundi.

L’initiative a été lancée pour la première fois en 2009 par le service national de la jeunesse et le ministère des Sports dans le cadre du plan d’action national «Gesond Iessen, Méi Beweegen» (Mangez sainement, bougez plus). Lors de ce rendez-vous annuel, les communes mobilisent les clubs sportifs, commissions des sports, maisons de jeunes et autres associations et structures pour proposer des activités sportives et originales.

Cette année voit une programmation variée et festive, avec environ 150 sports et ateliers pour tous les goûts. L'un des moments forts sera le show avec notamment le triple champion du monde de BMX-Flatland, Viki Gómez, à Differdange, ainsi que les ateliers animés par Suzy Godart, championne luxembourgeoise de vélo de route, VTT et cyclocross, à Bettembourg-Leudelange et par Sven Fielitz, artiste du football freestyle, à Kopstal.

Des découvertes surprenantes

À côté des sports classiques tels que le handball, basketball et tennis, les visiteurs pourront faire des découvertes surprenantes avec des ateliers de afrozumba et calistenics à Luxembourg, tabata à Mersch, VTT et quadrix à Préizerdaul, un bootcamp à Schuttrange, des sports aquatiques comme le stand-up paddle à Lultzhausen, l’aquafitness et la plongée à Wiltz et Differdange.

Le curling en fauteuil roulant se développe au Luxembourg Curling Luxembourg et le Luxembourg Paralympic Committee ont organisé le week-end dernier les «Wheelchair Curling Days», qui ont rencontré un beau succès.

Côté sports urbains, on retrouve dans cette édition le crossminton, la capoeira ou encore la slackline, côté sports doux, la sophrologie et le yoga. Pour ceux qui préfèrent s’essayer aux danses ou aux activités de plein air, il y en a de tous types, du nordic walking, au beachvolleyball jusqu’au triathlon. Finalement, l’organisation prévoit aussi des jeux et animations pour toute la famille: des châteaux gonflables, des «Pompjesspiller» et des jeux d’antan.

Pour cette 13e édition, les visiteurs peuvent participer à un jeu-concours. Il suffit de scanner le code QR sur le bracelet d’entrée, répondre aux questions et ainsi avoir la chance de remporter un des nombreux prix.

L’entrée est gratuite avec des inscriptions sur place. Les informations détaillées et l’intégralité des activités proposées peuvent être consultées sur le site web officiel: www.nuitdusport.lu.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.