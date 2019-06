Le ministère de l'Environnement a dévoilé ce lundi les cartes version 2019 des lieux les plus exposés à la montée des eaux. Elles visent à réduire et gérer les risques pour la santé humaine, l'activité économique ou l'environnement. Elles sont soumises à consultation publique.

Découvrez les zones inondables du pays

Environ 20.000 personnes, 487 hectares de zones résidentielles et 3.700 hectares de terres agricoles sont en danger ou en risque d’inondation au Luxembourg. Un constat dressé lundi par Carole Dieschbourg, la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, qui a dévoilé les nouvelles cartes des zones inondables et des risques d'inondation du pays.

Les documents permettent non seulement de localiser les lieux situés dans les zones à risque. Ils distinguent également les événements fréquents (tous les dix ans), les événements plutôt rares (tous les 100 ans) et les occurrences extrêmes survenant tous les millénaires.

Réduire et gérer les risques

Revues et adaptées tous les six ans, à partir des données de l’Administration de la Gestion de l’Eau (AGE), ces nouvelles cartes aideront les autorités à identifier les zones de danger potentielles et à prendre les décisions adéquates en matière de planification politique et technique. Elles sont soumises à consultation publique avant leur publication officielle.

Le projet de révision cartographique 2019, suit ainsi les objectifs de la directive européenne dite «inondation». Le texte communautaire encadre l'évaluation et la gestion des risques d'inondation découlant de crues de cours d’eau, de remontée des nappes phréatiques, de ruissellement ou d’inondations côtières. Il vise ainsi à réduire et gérer les risques qu'engendrent les inondations pour la santé humaine, l'activité économique, le patrimoine culturel ou encore l'environnement.

Si ces zones concernées restent constructibles, le directeur de l’AGE Jean-Paul Lickes promet «des recommandations et des exigences sur la manière de construire dans ces zones, afin d’éviter tout préjudice». Les cartes en question ne portent cependant que sur les inondations dites «classiques», à savoir le long des ruisseaux et des rivières. Aussi, les crues éclair d’Ermsdorf (2016) et à Müllertal (2018) ne sont pas prises en compte.

Modélisation tridimensionnelle

D’ici le printemps 2020, une carte distincte devrait toutefois voir le jour, selon Christine Bastian: «Nous avons utilisé les méthodes de modélisation tridimensionnelle les plus modernes et calculé les scénarios d'inondation individuels pour chaque rivière», explique la chargée d'étude hydrologique à l'Administration de la Gestion de l’Eau.



Les versions 2019 des cartes sont désormais accessibles au public jusqu’au 17 septembre auprès des administrations communales concernées ou sur les sites de l’AGE et sur le portail de l’Environnement ou sur le géoportail national officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

