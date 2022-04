Découvrez le montant exact de l'indice pour chaque revenu

La nouvelle tranche indiciaire a été déclenchée le 1er avril, et elle s'applique sur tous les revenus au Luxembourg.

Salaires, retraites, tout augmente avec l'index. Déclenchée le 1er avril, cette hausse générale de 2,5% qui s'applique à tous les revenus au Luxembourg sera la seule de l'année 2022. Ce lundi, le ministère de la Sécurité sociale et l'Inspection générale de la Sécurité sociale (IGSS) ont détaillé les montants des nouveaux paramètres sociaux entrés en vigueur en début de mois.

Ainsi, le salaire minimum le plus élevé d'Europe a logiquement été revu à la hausse. Pour un travailleur non qualifié, il est fixé à 2.313,38 euros (+56,43 euros), tandis que pour un travailleur qualifié, il s'élève à 2.776,05 euros (+67,70 euros). Ont également été détaillés les montants pour les salariés mineurs. S'ils sont âgés de 15 ou 16 ans, leur rémunération minimale est fixée à 1.735,03 euros, et passe à 1.850,70 euros à l'âge de 17 ans.

La retraite minimale du Luxembourg pour une carrière complète augmente elle aussi. Elle dépasse même, pour la première fois, les 2.000 euros, en s'établissant à 2.035,19 euros bruts par mois. Le maximum est, pour sa part, fixé à 9.422,19 euros.

2.313 euros pour les congés parentaux

Une hausse qui s'applique également aux allocations familiales. Ces dernières sont désormais fixées à 278,45 euros par enfant et par mois (contre 271,66 euros). La majoration selon l'âge augmente de 0,52 euro pour les 6-11 ans (21,05 euros), et de 1,28 euro pour les plus de 12 ans (52,53 euros). Par ailleurs, si l'accord tripartite négocié fin mars prévoit une seule indexation des salaires sur l'année à venir, les allocations familiales, elles, resteront indexées. L'allocation de vie chère passe à 1.652 euros pour une personne seule et 2.065 euros pour un ménage de deux personnes.

A cela s'ajoute une progression du revenu de remplacement du congé parental. Son montant minimum s'élève désormais à 2.313,38 euros par mois (une hausse de 56,43 euros), et il ne peut excéder 3.855,63 euros par mois.

Enfin, l'index permet également une hausse du revenu pour les personnes gravement handicapées. Celui-ci passe à 1623,18 euros pour une personne seule, et à 2.432,92 euros pour un ménage de deux personnes. L'allocation d'inclusion progresse de 791,80 euros à 811,59 euros. Et le REVIS, le revenu d'inclusion sociale, est désormais fixé à 1.621,86 euros pour une personne seule et 2.432,92 euros pour un ménage de deux personnes.

