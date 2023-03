Signé ce mardi 7 mars, le nouvel accord tripartite renferme une série de mesures qui affecteront les finances des ménages luxembourgeois.

Découvrez l'impact fiscal des mesures de la tripartite

Signé ce mardi 7 mars, le nouvel accord tripartite renferme une série de mesures qui affecteront les finances des ménages luxembourgeois.

(FJ/ik) - Le ministère des Finances a publié ce jeudi des exemples de calcul destinés à illustrer l'impact sur le porte-monnaie des citoyens des mesures fiscales récemment adoptées dans le cadre de la tripartite. Il s'agit de trois mesures principales: le crédit d'impôt qui doit compenser, en 2023, une adaptation du barème fiscal de deux tranches d'index, l'adaptation du barème fiscal de 2,5 tranches d'index prévue à partir de 2024 et l'augmentation de l'abattement fiscal pour les intérêts hypothécaires de 2.000 à 3.000 euros.

Voici un exemple pour illustrer l'impact des mesures fiscales: pour une famille avec deux enfants et un salaire annuel brut moyen de 114.000 euros, le crédit d'impôt conjoncturel plus la déduction des intérêts d'emprunt pourraient se traduire par un gain annuel de 2.460 euros en 2023 et de 2.580 euros en 2024. Un ménage monoparental avec un enfant et un revenu annuel brut de 50.000 euros bénéficierait d'un gain annuel de 450 euros en 2023 et de 755 euros en 2024.

Interrogé par le Luxemburger Wort, l'OGBL a confirmé les comptes du ministère des Finances. Les chiffres pour l'année 2024 sont concevables, mais la présidente de l'OGBL Nora Back a ajouté que les chiffres pour 2023 «sont incompréhensibles, car nous ne savons pas ce qu'est le crédit d'impôt conjoncturel».

L'adaptation individuelle de deux tranches doit également être calculée pour chaque ménage. Selon la syndicaliste, cela devrait conduire à une marge comprise entre 4,9 et environ 5,1% du revenu. «Je peux m'imaginer que cela soit correct», a déclaré Nora Back, qui se réjouit des exemples de calcul fournis par le ministère, car «ils prouvent que les citoyens reçoivent désormais quelque chose en plus».



Dès que la loi tripartite sera adoptée, «peut-être en mai», les ménages seront directement crédités.

