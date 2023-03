Dans un ménage de quatre personnes, avec une consommation de deux litres d'eau par jour, l'économie grimpe jusqu'à quatre chiffres.

Découvrez combien vous pouvez économiser en buvant de l'eau du robinet

Diana ALVES

Un ménage de quatre personnes peut économiser 1.301 euros par an en ne buvant que de l'eau du robinet selon les calculs de la Ville de Luxembourg.

Si chaque personne consommait deux litres d'eau par jour, 365 jours par an, pour un ménage de quatre personnes, cela représenterait 2.920 litres d'eau par an. En achetant des bouteilles d'eau, pour une telle consommation, le coût s'élève à 1.314 euros. En revanche, si l'on opte pour l'eau du robinet, la facture tombe à 12,56 euros par an. Cela représente une économie de 1.301 euros par an.

Ces chiffres figurent dans un dépliant d'information sur la qualité de l'eau envoyé au domicile des habitants de la ville de Luxembourg. L'objectif est d'inciter les habitants à boire l'eau du robinet.

La commune souligne que si tous les habitants buvaient de l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille, 30.000 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone pourraient être évitées. «L'eau potable vient directement du robinet à la maison, elle n'a donc pas besoin de parcourir de longues distances avant d'être consommée», souligne la capitale, estimant qu'il s'agit là d'une «bonne raison de boire l'eau potable de la Ville de Luxembourg».

L'eau du robinet est 100 fois moins chère que l'eau en bouteille

Une autre raison est le prix. Un litre d'eau potable à Luxembourg-Ville coûte 0,0043 euro.

En ce qui concerne le prix, la commune indique, sur base des données de l'Institut national de la statistique (Statec) de 2021, qu'un litre d'eau en bouteille coûte en moyenne 0,45 euro. Au final, l'eau du robinet est 100 fois moins chère.

Outre le coût, la commune de la capitale met en avant les contrôles de qualité stricts et réguliers auxquels l'eau est soumise. «L'eau distribuée à Luxembourg-Ville fait l'objet de contrôles chimiques et microbiologiques effectués au niveau des sources et des réservoirs, ainsi que dans le réseau de distribution», souligne-t-elle.

La commune rappelle que «l'eau est la denrée alimentaire la plus réglementée et la mieux contrôlée de l'Union européenne». Le service des eaux de la capitale effectue plus de 3.500 contrôles par an. Le détail des analyses peut être consulté sur le site eaux.vdl.lu.

Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto.

Traduction: Thomas Berthol