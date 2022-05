Après l'interrogatoire de Flavio Becca au premier jour du procès en appel, des questions subsistent concernant l'acquisition de centaines de montres de luxe par l'entrepreneur.

Début du procès en appel de Flavio Becca

(m. m. avec Florian JAVEL) - La première audience du procès en appel de l'entrepreneur Flavio Becca, qui doit répondre de détournement de fonds et de blanchiment d'argent, a été interrompue vers 17 heures ce lundi. Plusieurs questions restaient alors en suspens. Pour les plaidoiries, il faudra attendre mercredi.

Becca condamné à deux ans de prison avec sursis L'entrepreneur luxembourgeois a été reconnu coupable, ce jeudi, d'abus de biens sociaux par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Les magistrats le condamnent également à une amende de 250.000 euros.

La partie civile, représentée par Me Rosario Grasso, et la défense de Flavio Becca, rejointe par l'avocat vedette Me Hervé Temime et l'avocate luxembourgeoise Me Lydie Lorang, ont remis en question la procédure selon laquelle l'ordre des plaidoiries devait être respecté.

Lors d'une interruption, l'avocat d'Ikodomos a été informé par la défense de Flavio Becca que certaines pièces à conviction n'avaient pas été présentées lundi. La partie civile a qualifié de non collégiale la manière de procéder de la défense du prévenu, ce qui a entraîné la décision de suspendre la séance et de reporter les plaidoiries à mercredi.

«Je n'ai causé de problèmes à personne»

Les accusations de détournement de fonds et de blanchiment d'argent suite à une transaction opaque de montres sont toujours d'actualité dans ce procès en appel. Flavio Becca aurait acquis près de 900 montres de luxe d'une valeur de 18 millions d'euros par le biais de ses entreprises.

Lors du procès en première instance, l'accusation a considéré que l'acquisition de ces montres n'a pas été faite en vue de constituer une collection. Des manœuvres et des opérations frauduleuses ont été reprochées à l'entrepreneur. L'homme de 59 ans a donc été condamné en première instance à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 250.000 euros. 540 montres ont en outre été confisquées.

La manière dont les quelque 900 montres de luxe ont été obtenues a fait l'objet d'un débat au premier jour du procès en appel. Flavio Becca a décrit le modus operandi, sans remettre en cause la transparence de ses acquisitions : «J'ai acheté des montres à des bijoutiers à l'étranger par le biais de mes sociétés. Je n'ai ainsi porté préjudice à personne».

Plaidoiries mercredi

Depuis la première instance déjà, près de 10 millions auraient été remboursés aux sociétés concernées, Flavio Becca voulant ainsi témoigner de son honnêteté. Il n'y a pourtant pas eu de concertation avec les entreprises concernant l'acquisition des montres, ce que la partie civile a critiqué.

Selon l'entrepreneur luxembourgeois, il faut faire la distinction entre les montres achetées par sa société Promobe Finance SPF et celles qu'il a acquises à titre privé comme objets de spéculation.

Me Grosso a souligné que l'acquisition des montres aurait pu se dérouler de manière beaucoup moins transparente. Les plaidoiries de la défense et des parties civiles, mercredi, sont attendues pour faire la lumière sur cette affaire.

