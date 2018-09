A quelques semaines des élections législatives au Luxembourg, les candidats têtes de liste régionaux des six partis présents à la Chambre des députés ont débattu mardi soir des priorités pour la circonscription Nord.

Débat électoral à Ettelbruck: les projets des candidats pour la Nordstad

Mardi soir, le Luxemburger Wort organisait le deuxième débat électoral en région après la soirée du 18 septembre au Trifolion à Echternach. Cette fois, c'est l'avenir de la Norstad qui a concentré les discussions dans l'auditorium du CAPE à Ettelbruck.

Nous avons demandé aux candidats des Verts, du CSV, du LSAP et du DP, de nous livrer leur vision pour la Norstad sur les thèmes de la mobilité et de la décentralisation, en français:

Six candidats têtes de liste de la circonscription Nord ont abordé les thèmes des problèmes de trafic, de la décentralisation ou encore du tourisme, face à un public d'environ 300 personnes.

Jeff Engelen (ADR)



Martine Hansen (CSV)



Claude Turmes (Déi Gréng)



Karin Meyer (Déi Lénk)



Marc Hansen (DP)



et Romain Schneider (LSAP)



Tensions autour de l'élargissement de la N7

Sur la mise à 4 voies de la N7, Claude Turmes a salué les efforts déployés ces dernières années pour la connexion du Nord aux transports en commun et a affirmé que l'élargissement de cette route n'était pas indispensable.

Martine Hansen n'était pas d'accord et a clairement soutenu l'idée d'un élargissement à 2x2 voies de la N7. Elle a également pointé les nombreux couacs des transports en commun qui n'incitent pas les citoyens à les emprunter.

Jeff Engelen a lui aussi dénoncé les retards des trains et a souligné l'intention de l'ADR de soutenir le développement de la N7 à quatre voies.

"Attention aux poids lourds"

A contre-courant sur ce point, la candidate de La Gauche, Karin Meyer, a mis en garde sur le risque de voir débarquer des hordes de poids lourds sur cette route, qui pourraient traverser le pays du nord au sud en évitant les autoroutes et les péages.

Elle a également souligné que tout ne tourne pas autour du transport: elle a ainsi dénoncé le retrait d'importantes infrastructures de la région, dans le domaine des soins médicaux par exemple.

Claude Turmes veut améliorer l'offre de bus avec des bus express entre Hosingen et la gare d'Ettelbruck, et des bus flexibles entre les villages, qu'on puisse appeler avec son smartphone.

Pour Romain Schneider, il est évident qu'il faut continuer le projet initié de la N7 et bâtir rapidement les différents contournements: via Feulen, celui de Diekirch et celui de Hosingen.

Marc Hansen (DP) se prononce pour une accélération des choses en ce qui concerne les contournements: "Ne bricolons pas avec 3 kilomètres par-ci par-là, réalisons-les d'un coup, les moyens sont là."

Faire de la Norstad le 3e pôle du pays

C'est le souhait du DP qui voit en Ettelbruck un pôle d'attractivité en devenir, au même titre que le site d'Esch-Belval. Marc Hansen met en avant les actions de son parti: "Le gouvernement est en train de créer une société de développement avec un capital propre de 2 millions d'euros et des garanties de l'Etat jusqu'à 25 millions d'euros pour faire avancer les choses."

Du côté du CSV, on plaide pour une décentralisation des administrations agricoles et notamment de la Chambre d'agriculture actuellement à Strassen.

Pour Les Verts, la décentralisation des services de l'Etat doit se poursuivre: Claude Turmes cite l'exemple de la Mobilitéitzentral qui sera bientôt à la gare d'Ettelbruck, mais il veut aussi créer une cité administrative à la gare de Diekirch.

Discussion libre autour d'un verre

Après le débat, le public a pu profiter d'un cocktail au foyer du CAPE pour aller à la rencontre des différents candidats dans une ambiance plus décontractée.

Toutes les têtes de liste ont prolongé la soirée et ont pris le temps de convaincre leurs potentiels électeurs.

Le prochain débat électoral se tiendra dans la circonscription Sud, à Dudelange, le mardi 2 octobre à 19h30, au centre culturel opderschmelz.

Enfin, la dernière soirée sera consacrée aux candidats de la circonscription Centre, le mardi 9 octobre à 19h30, à l'Alvisse Parc Hôtel de Luxembourg-Dommeldange.

Pour y assister, c'est simple et gratuit, il suffit de vous inscrire via le formulaire en ligne dédié.