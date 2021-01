La commission des Pétitions a validé, mercredi, la tenue d'un échange public sur le projet de loi n°7662 déposé par le ministre de l'Education nationale. Un texte qui entend élargir les conditions d'accès pour la direction des lycées spécialisés. Près de 4.900 personnes s'y opposent.

Débat à venir sur l'avenir de l'école publique

Jean-Michel HENNEBERT La commission des Pétitions a validé, mercredi, la tenue d'un échange public sur le projet de loi n°7662 déposé par le ministre de l'Education nationale. Un texte qui entend élargir les conditions d'accès pour la direction des lycées spécialisés. Près de 4.900 personnes s'y opposent.

Bien qu'officiellement retiré mi-novembre par Claude Meisch (DP), le projet de loi visant à «élargir les conditions d’admissibilité» des candidats souhaitant prendre la tête d'un lycée spécialisé va revenir sur le devant de la scène. Et ce pour la simple et bonne raison que la pétition intitulée «Stop à la privatisation de l'école publique au Luxembourg» a recueilli 4.883 votes valables, selon le décompte publié mercredi par Nancy Arendt (CSV), présidente de la commission des Pétitions.

Un nombre de signatures qui ouvre donc la voie à un débat public, dont la date n'a pas encore été fixée, selon les indications fournies mercredi par la Chambre des députés. Pour les pétitionnaires, le ministre de l'Education nationale devra s'expliquer sur un texte vu comme destiné à mettre en oeuvre la «démolition des écoles publiques» via la possibilité de laisser la direction de certains établissements à des personnes «n'ayant pas les compétences linguistiques et pédagogiques nécessaires».

Une position très proche de celle des syndicats enseignants qui n'entendent voir à la tête d'un établissement du secondaire qu'un fonctionnaire avec expérience du milieu scolaire. Autrement dit, une personne maîtrisant les langues officielles du pays et ayant exercé au moins cinq ans auparavant. Sauf que, selon l'exposé des motifs du texte, «il s’avère de plus en plus difficile de trouver des candidats appropriés» au vu notamment de «conditions d’admissibilité actuellement fort restrictives».

Autrement dit, du nombre réduit non seulement de profils répondant à tous ces critères, mais aussi de candidats au poste de directeur ou directeur-adjoint au Lycée technique pour professions de santé, au Lycée technique pour professions éducatives et sociales, au Lycée technique agricole ou à l'Ecole d'hôtellerie et de tourisme. Face aux tensions suscitées par un projet de loi validé en Conseil de gouvernement, Claude Meisch avait plaidé pour la mise en place d'un «dialogue constructif». Raison pour laquelle il avait renvoyé la reprise des échanges «une fois la crise sanitaire achevée». Interrogé mercredi sur ce calendrier, le ministère de l'Education nationale confirme ce timing volontairement flou à ce stade.

