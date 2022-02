La cellule de crise «intempéries» s'est à nouveau réunie ce vendredi en prévision de la tempête Eunice qui va traverser le pays cet après-midi. Le niveau d'alerte a été relevé.

De très fortes rafales de vent attendues

Le Luxembourg passe en alerte rouge

Mélodie MOUZON La cellule de crise «intempéries» s'est à nouveau réunie ce vendredi en prévision de la tempête Eunice qui va traverser le pays cet après-midi. Le niveau d'alerte a été relevé.

Le vent va souffler fort, voire même très fort ce vendredi après-midi sur le Luxembourg. MeteoLux prévoit des coups de vent violents entre 15h et 19h. Ce matin, les prévisions tablaient sur des rafales pouvant aller jusqu'à 110 km/h durant une à deux heures. Avec quelques coups de vent plus violents encore ponctuellement.

Quatre morts en Europe dans de violentes tempêtes Au moins quatre personnes ont été tuées dans de violentes tempêtes qui ont frappé l'Europe jeudi, avec des vents atteignant 180 km/h, provoquant des perturbations de trafic.

La cellule de crise «intempéries» s'est à nouveau réunie sur le coup de 12h30 ce vendredi après une première réunion le matin, pour faire le point et coordonner les actions pour les heures à venir . MeteoLux a décidé de relever le niveau d'alerte, qui était à l'orange jusqu'à présent, et de passer en vigilance rouge entre 15 et 19 heures. Les prévisions météorologiques ont en effet évolué depuis ce matin et prévoient de fortes rafales (100-120 km/h) avec une probabilité de pointes allant au-delà. Les autorités recommandent de rester à l’intérieur pendant cette phase.

Les équipes de secours renforcées

Les secours se tiennent donc prêts à intervenir sur le terrain en cas de dégâts causés par la tempête. Les équipes ont été renforcées dans ce sens. Une alerte a également été lancée à destination du grand public via Gouvalert. Les autorités continueront de suivre l’évolution de la situation de près tout au long de la journée.

Des rafales de vent de l'intensité annoncée peuvent avoir des conséquences non négligeables:

Nombreux et importants dégâts sur les habitations, les parcs et plantations

Massifs forestiers fortement touchés (dégâts importants aux arbres ou arbres déracinés)

Circulation routière très difficile sur l'ensemble du réseau et les véhicules peuvent être déportés sur les routes

Les transports aériens et ferroviaires risquent d'être sérieusement affectés

Limiter les déplacements

Les autorités recommandent donc aux résidents de limiter leurs déplacements ce vendredi et de rester le plus possible chez eux. En cas d'obligation de déplacement, limitez-vous au strict indispensable en essayant d’éviter les secteurs forestiers et signalez votre départ et votre destination à vos proches. Toutes les activités extérieures sont également à proscrire.

Il est vivement recommandé également de ranger ou de fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés (comme le mobilier de jardin, les pots de fleurs, etc.) et de sécuriser les chantiers. Evitez aussi d'intervenir sur les toitures. Signalez uniquement les objets encombrants (arbres, branches, débris de toitures) se trouvant sur la voie publique au 112.

Un seul mot d'ordre ce vendredi: faire preuve de vigilance.



L'évolution de la situation peut être suivie au plus près auprès des sources officielles, www.meteolux.lu , www.infocrise.lu, @infocriseLU et @CGDISlux.

La situation est surveillée de près aussi chez nos voisins La tempête Eunice souffle actuellement sur toute une partie de l'Europe. En Belgique, l’Institut Royal Météorologique (IRM) a émis une alerte jaune au vent pour la Wallonie et Bruxelles. Les provinces de Flandre-Occidentale, de Flandre-Orientale et d’Anvers ont quant à elles été placées en alerte orange. Les rafales pourraient même atteindre 150 km/h sur le littoral belge. En France, la Moselle a été placée en alerte jaune à partir de 12h ce vendredi jusqu'à samedi 6 heures. Les coups de vent attendus seront brefs mais intenses, informe la Préfecture de Moselle. Des rafales atteignant 90 à 100 km/h sont attendues, avec des pointes pouvant aller jusqu'à 110 km/h. Le vent continuera de souffler durant la nuit, mais avec un peu moins d'intensité. Un retour au calme est attendu fin de la nuit prochaine.

