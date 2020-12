Cela faisait un mois que les hôpitaux n'avaient plus accueilli moins de 200 patients infectés par le coronavirus, mais le dernier bilan n'en décompte "plus que" 189. Un premier signe d'amélioration?

De retour sous la barre des 200 hospitalisés covid

Le ministre Henri Kox (Déi Gréng) a dû se mettre en retrait de toute activité officielle. Samedi, un communiqué a annoncé que le ministre du Logement et de la Sécurité intérieure avait été désigné cas contact, en raison de sa proximité avec un collaborateur positif au covid-19. Il rejoint la liste des politiques (et des milliers de particuliers) contraints de s'isoler avant d'être autorisés ou non à reprendre le chemin du travail.

D'abord vacciner les soignants Le Luxembourg réservera ses premières doses de vaccin anti-covid aux personnels de santé, résidents comme frontaliers. Dans l'espoir de créer un premier «bouclier sanitaire» face à l'infection.

Vingt-quatre heures après que le Premier ministre a dévoilé les grandes lignes de la stratégie de vaccination du Luxembourg, le pays reste toujours sur un nombre d'infections élevé, avec 667 cas supplémentaires recensés en une journée - contre 588 la veille - sur 11.151 tests analysés. Sans oublier les 5 nouveaux décès, portant le total des victimes à 350 morts.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 38.466 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. Des chiffres en croissance exponentielle en lien direct avec la hausse importante des campagnes de dépistage. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, en soins normaux, on compte actuellement 149 patients (soit infectés ou suspectés covid). En soins intensifs, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire a baissé d'une unité, s'établissant à 40 personnes. Soit un total de moins de 200 malades, ce qui n'était plus arrivé depuis début novembre. La phase 4 du plan sanitaire hospitalier reste toutefois d'actualité.

La ville de Moscou a commencé, samedi, à vacciner les soignants et enseignants à risque de contracter le Covid-19. Alors que d'autres pays comme le Royaume-Uni s'apprêtent à lancer des campagnes de vaccination, le vaccin Spoutnik V a été inoculé aux travailleurs sociaux, aux personnels médicaux et aux enseignants dans soixante-dix centres de vaccination ouverts dans la capitale russe. Ce vaccin russe n'est pourtant encore que dans la troisième et dernière phase d'essais cliniques auprès de 40.000 volontaires.

De leur côté, les Etats-Unis ont enregistré vendredi, pour le deuxième jour consécutif, un record de contaminations en 24 heures avec 225.201 nouveaux cas, et 2.500 morts. Les Etats-Unis sont confrontés à un rebond spectaculaire de l'épidémie depuis plusieurs semaines, et les autorités sanitaires s'attendaient à cette nouvelle flambée après que de nombreux Américains ont voyagé à l'occasion de la fête de Thanksgiving la semaine dernière malgré les appels à rester chez soi.

Le Canada voisin a franchi, lui, le seuil des 400.000 cas, à peine plus de deux semaines après avoir atteint les 300.000. Une étape marquant une brusque accélération de la pandémie dans le pays.





