Cette année, il est également possible de voter par correspondance pour les élections législatives du 14 octobre 2018. Une solution qui est d'ailleurs de plus en plus utilisée.

Luxembourg 2 min.

De plus en plus de votes par correspondance

Cette année, il est également possible de voter par correspondance pour les élections législatives du 14 octobre 2018. Une solution qui est d'ailleurs de plus en plus utilisée.

(Marc Hoscheid - trad. MF) – De plus en plus de Luxembourgeois votent par correspondance pour les élections législatives. Les responsables tablent cette année sur 50.000 votes par correspondance. Ce qui serait un nouveau record.

Lorsque la grande majorité des électeurs se rendront dans les bureaux de vote le 14 octobre pour désigner leurs représentants à la Chambre des députés, certains seront sans doute en vacances pour échapper au temps automnal.

Si ces personnes n'auront pas à subir de conséquences juridiques cela est lié à la possibilité de voter par correspondance au Luxembourg.



A compter de ce lundi 23 juillet et jusqu'au 19 septembre, il est possible de demander les documents pour voter par correspondance. Cela s'applique uniquement aux électeurs résidant au Grand-Duché.

Pour ceux qui habitent à l'étranger, les documents peuvent être demandés à partir de ce lundi 23 juillet également, mais la date limite est fixée au 4 septembre. La nouveauté est qu'il n'y a plus besoin de justifier son vote par correspondance.

La demande peut être faite directement via le portail internet MyGuichet. De nombreuses communes offrent également la possibilité de télécharger les formulaires sur leur site web. Lorsque la demande est faite depuis l'étranger, une copie de la carte d'identité doit être jointe.

La commune vérifie au préalable si la personne est effectivement inscrite sur la liste électorale et lui envoie les documents électoraux avec toutes les explications à l'adresse indiquée. Si le demandeur vit au Luxembourg, cela se fera au plus tard le 14 septembre 2009. Pour les personnes résidant à l'étranger, le 29 septembre sera la dernière date possible.

C'est la responsabilité de l'électeur de faire en sorte que le bulletin de vote parvienne au bureau de vote au plus tard le 14 octobre à 14 heures. Soit le jour même de l'élection.



Le nombre d'électeurs par correspondance croît



Lors des dernières élections il y avait environ d'environ 30.000 votes par correspondance, il devrait être de 50.000 cette fois.

Les raisons précises de ce développement sont difficiles à expliquer. Une explication possible pourrait être que de plus en plus de Luxembourgeois déménagent à l'étranger. Que ce soit en raison des prix élevés sur le marché du logement, pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Les résidants optent pour le vote par correspondance parce qu'ils sont en vacances le jour du scrutin ou parce qu'ils ont des obligations professionnelles ou privées qui durent toute la journée. Peut-être n'ont-ils tout simplement pas envie de se déplacer dans un bureau de vote.