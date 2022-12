Toutefois, la création d'une école supérieure d'art au Luxembourg n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement luxembourgeois.

Résidents luxembourgeois

De plus en plus de jeunes étudient les arts à l'étranger

Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Saint-Luc à Liège, École Supérieure d'Art de Lorraine : quelques-uns des établissements supérieurs prisés par les étudiants résidents luxembourgeois désireux de réaliser une carrière dans les arts.



Près de 30.000 étudiants soutenus par le Luxembourg Une certaine partie d'entre eux ne sont pas luxembourgeois mais bénéficient quand même de cette aide financière conséquente.

Ces derniers seraient d'ailleurs de plus en plus nombreux à en croire le ministre de l'Education Claude Meisch (DP). Dans une réponse à une question parlementaire du député Fred Keup (ADR), le ministre démontre, chiffres à l'appui, que le nombre d'étudiants à l'étranger dans ce domaine n'a fait que croitre ces cinq dernières années et ce, dans la majorité des domaines de formation.

On notera, par exemple, une explosion des résidents étudiant la formation en stylisme et conception, dans les beaux-arts, mais également dans les techniques audiovisuelles et de la production média. Ainsi, le nombre d'étudiants résidents ayant étudié les arts à l'étranger est passé de 885 pour l'année 2016-2017 à 1.018 pour l'année 2021-2022, soit une augmentation de 15%.

Une école d'art au Luxembourg?

Dès lors, la question de la création d'une école supérieure d'art au Luxembourg se pose. Une idée qui a toutefois été balayée par le ministre de l'Education, expliquant qu'un tel projet «n'est pas prévu dans le programme gouvernemental 2018-2023». «On peut cependant signaler que le lycée des Arts et Métiers propose quatre programmes menant à un BTS (Brevet de technicien supérieur) dans le domaine des arts appliqués»,a-t-il tempéré.

En effet, des programmes «Dessin d'animation», «Cinéma et audiovisuel», «Réalisateur graphique» ainsi que «Game Art and Game Design» sont d'ores et déjà proposés et ont, semblent-ils, déjà trouvé un certain intérêt avec plus de 80 étudiants inscrits en moyenne. «De plus, l'Université du Luxembourg propose un programme de licence dans le domaine 'Animation', qui s'adresse aux étudiants pouvant déjà justifier d'une expérience dans le domaine du 'design d'animation', par exemple dans le cadre du programme BTS précité», a également précisé le ministre.

