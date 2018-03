Le nombre de travailleurs frontaliers a évolué un peu plus vite que celui des résidents (+4.3% contre +3%) au cours de l'année 2017. Ils sont 183.548 à passer la frontière chaque jour pour venir travailler, soit 6.961 personnes de plus qu'en fin 2016.

De plus en plus de frontaliers travaillent au Luxembourg

Les plus nombreux restent:



les Français, avec 94.702 frontaliers, soit plus de 51%, les Belges les Allemands à égalité avec 24,2%



Le Luxembourg compte donc désormais 406.104 salariés, soit 13.238 de plus qu’à la fin de l’année 2016.



Parmi les résidents, le nombre de travailleurs issus de l’Union Européenne a augmenté de 3.3% quand celui des non-communautaires a progressé de 12.1%.

L'informatique, branche qui embauche le plus

Les activités spécialisées et les services de soutien (+6% sur un an), ainsi que les «activités d’information et de communication» (+7% sur un an), sont les branches les plus dynamiques.

Pour la première, le développement favorable provient des activités comptables et des activités des sièges sociaux. Pour la deuxième, il est dû aux activités de programmation informatique.

Ces deux branches couvrent 20% de l’emploi salarié. Elles sont responsables pour 34% des créations nettes d’emplois entre le quatrième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2017.



