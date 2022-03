L'égalité entre les hommes et les femmes se fait ressentir depuis quelques années au sein du corps diplomatique luxembourgeois, même si les hommes restent majoritaires.

Egalité au Luxembourg

De plus en plus de femmes dans le corps diplomatique

Simon Laurent MARTIN L'égalité entre les hommes et les femmes se fait ressentir depuis quelques années au sein du corps diplomatique luxembourgeois, même si les hommes restent majoritaires.

Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Si nous aurons l'occasion de revenir sur cette thématique plus en profondeur dans les prochains jours. La question parlementaire récemment posée par les deux députés Stéphanie Empain et Djuna Bernard (Déi Gréng) permet, cela dit d'aborder cette problématique qu'est la présence de la femme dans la fonction diplomatique.

Rappelons avant toute chose les bases : qu'est-ce que le corps diplomatique luxembourgeois ? Il s'agit du corps au service du pays et de ses citoyens. Il représente le Luxembourg à l’étranger, il défend et promeut les intérêts politiques et économiques du pays et contribue également à son rayonnement culturel et veille à la défense et la représentation des intérêts des luxembourgeois à l’étranger. Ainsi, le mouvement diplomatique est lancé chaque année en automne pour devenir effectif au courant de l'année suivante pendant la période estivale.

Une forte augmentation

Les deux élus écologistes ont notamment cherché à savoir quelle était la part de femmes dans le corps diplomatique. Et force est de constater qu'il y a eu du mieux sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui n'était pas gagné au départ. «Début 2022, le corps diplomatique comptait 97 hommes et 72 femmes. En 2012, il comptait 81 hommes et 32 femmes. De 2012 à 2022, le taux des femmes diplomates a dès lors progressé de 28.3% à 39% alors que le nombre de diplomates a augmenté de 113 à 159 agents», a répondu le ministre des Affaires Etrangères Jean Asselborn (LSAP).

Un motif de satisfaction pour ce dernier qui a assuré que l'augmentation constante du nombre de femmes dans le corps diplomatique luxembourgeois se reflète dans l'attribution de postes à tous les niveaux de la carrière diplomatique. L'homme prévoit également une réforme du cadre législatif du corps diplomatique, sans en dire davantage. «Les projets sont en cours, dont notamment la réforme de la loi de juin 1947 portant sur l'organisation du corps diplomatique. Il est prévu de déposer les projets législatifs pertinents au courant de la législature.»

Le ministre entend d'ailleurs bien impliquer les différents agents, hommes comme femmes, dans cette démarche. «Les grands axes de la réforme sont présentés et débattus lors des conférences diplomatiques et le ministère se base sur les retours d'expérience des agents diplomatiques pour moderniser les textes et les adapter aux réalités du 21e siècle.»

