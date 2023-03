À l'entrée de Mertert, une nouvelle zone d'activités devrait prochainement changer l'image du village. Ce sont surtout les frontaliers qui en profiteront.

Une zone industrielle à la frontière

De nouvelles surfaces de bureaux à Mertert devraient attirer des navetteurs

Lorsque le trajet quotidien pour se rendre au travail devient un calvaire à cause des routes encombrées ou que les travailleurs souhaitent s'accorder un peu de tranquillité dans l'exercice de leur profession, beaucoup se tournent vers le home office. Depuis la pandémie de covid-19, le travail à domicile est devenu une réalité quotidienne.

Alors que les professionnels résidant au Luxembourg peuvent pratiquer le télétravail de manière illimitée, cette possibilité est soumise à conditions pour les frontaliers allemands. En effet, ils ne peuvent actuellement travailler que 19 jours dans leur pays de résidence sans devoir payer d'impôts supplémentaires sur les salaires (contre 34 en France et en Belgique). «Un trajet plus court ou un bureau dans un espace de coworking près de la frontière serait une alternative bienvenue pour les navetteurs», explique David Weis, associé gérant de la société Youbuild.

L'entreprise, dont le siège est à Bereldange, prévoit de créer une nouvelle zone industrielle à Mertert, près de la frontière germano-luxembourgeoise.

Besoin de bureaux près de la frontière

Sur un terrain d'environ 3,6 hectares appelé «Am Lein», à l'entrée de Mertert, l'investisseur veut faire construire six bâtiments dans lesquels seront aménagés des bureaux et des surfaces commerciales ainsi que des entrepôts et des halls de production.

Des restaurants, un supermarché, une crèche, des cabinets médicaux et des salles de sport devraient également s'implanter sur le terrain situé le long de la N1, en face du parking P&R. «Il y a actuellement une forte demande pour de nouveaux espaces de coworking, de nombreuses entreprises des environs recherchent également des espaces de bureaux près de la frontière», explique David Weis.

La nouvelle zone d'activités s'adresse avant tout aux navetteurs allemands. Le site est idéalement accessible grâce à la sortie de l'A1 à la hauteur du port de Mertert: «Les frontaliers peuvent alors être un peu épargnés par le trafic habituel sur les routes». Un espace de stationnement suffisant est également prévu: 850 places seront créées, dont une grande partie en sous-sol.

Des énergies renouvelables et une desserte ferroviaire

Selon l'investisseur, la zone sera la première au Luxembourg à se passer entièrement d'énergie fossile. «À Mertert par exemple, les recettes provenant du tourisme de l'essence sont en baisse, on investit actuellement beaucoup dans l'électromobilité», estime David Weis. La zone d'activités doit être autosuffisante en énergie. Des pompes à chaleur et des panneaux solaires seront utilisés, des toits végétalisés et des bassins de rétention d'eau ainsi que l'utilisation de l'eau de pluie sont prévus.

«Il était difficile d'utiliser cette zone pour un projet de construction de logements», explique Jérôme Laurent (LSAP), le bourgmestre de Mertert. La zone jouxte la réserve naturelle Natura2000, de plus, les bruits causés par la proximité du pont de l'autoroute et le passage des trains constitueraient une nuisance. Il ne craint pas que la commune, déjà en proie au trafic de transit et à la pénurie de places de parking, soit traversée par encore plus de voitures.

Selon le bourgmestre, le site présente de nombreux avantages: «La logistique peut être organisée par voie fluviale, ferroviaire et routière. Grâce à la proximité de la gare, il y a une liaison ferroviaire parfaite pour les frontaliers».

Début des travaux cette année encore

À propos de la gare: le nouveau point d'arrêt CFL de Mertert, qui devrait à l'avenir se déplacer de quelques centaines de mètres en direction de Manternach, sera également intégré au site. Les investisseurs prévoient en outre d'aménager un parc avec une promenade dans la zone.

Selon les responsables, les travaux de construction devraient débuter cette année encore. «Il est prévu de réaliser le projet en trois phases, avec une durée de construction de deux ans chacune», explique David Weis. Les investissements de son entreprise s'élèvent à un montant à trois chiffres en millions. Jérôme Laurent a récemment délivré un permis de construire pour les deux premières phases; les premiers bureaux pourraient être prêts à être occupés à partir de 2025. Les surfaces seraient ensuite disponibles aussi bien à la vente qu'à la location, précise M. Weis: «Nous excluons toutefois un bail emphytéotique».

